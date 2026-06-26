Kamu kreşlerinde yeni dönem başladı
Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle kreşlerin açılış, izin ve faaliyet süreçleri yeniden belirlenirken, çocukların güvenliği, denetim mekanizmaları ve personel standartlarına yönelik yeni kurallar hayata geçirildi.
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- Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- Yeni düzenleme ile kreşlerin açılış, izin ve faaliyet süreçleri yeniden düzenlendi ve çocukların güvenliği ile personel kriterlerine ilişkin standartlar belirlendi.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmelikle kreşlerin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini açıkladı.
- Göktaş, çocukların güvenliğini riske atan durumlara yönelik yaptırım ve kapatma hükümlerinin yönetmelikte yer aldığını belirtti.
- Kuruluşlara ilişkin veriler merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte kreşlerin açılış, izin ve faaliyet süreçleri yeniden düzenlenirken, çocukların güvenliği, kurumların denetimi ve personel kriterlerine ilişkin yeni standartlar belirlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetmelikle kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmete sunulan ve sunulacak kreş ile gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini ifade etti.
Göktaş, çocukların güvenliği, sağlığı ve gelişimini koruyacak fiziki ve kurumsal standartların oluşturulduğunu, kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterlerin düzenlendiğini belirtti. İl müdürlükleri aracılığıyla düzenli izleme ve denetim mekanizmasının devreye alındığını aktaran Göktaş, çocukların güvenliğini riske atan durumlara yönelik yaptırım ve kapatma hükümlerinin de yönetmelikte yer aldığını vurguladı.
Bakan Göktaş ayrıca, kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklara ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edileceğini belirterek, "Güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.