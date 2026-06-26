Kamu kreşlerinde yeni dönem başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmelikle kreşlerin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini açıkladı.

Yeni düzenleme ile kreşlerin açılış, izin ve faaliyet süreçleri yeniden düzenlendi ve çocukların güvenliği ile personel kriterlerine ilişkin standartlar belirlendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte kreşlerin açılış, izin ve faaliyet süreçleri yeniden düzenlenirken, çocukların güvenliği, kurumların denetimi ve personel kriterlerine ilişkin yeni standartlar belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetmelikle kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmete sunulan ve sunulacak kreş ile gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini ifade etti.