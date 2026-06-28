İbn Haldun Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Mescid-i Aksa İmamı Urve Sabri de dua yaptı. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, "80'den fazla ülkeden bir araya gelen öğrencilerimiz mezun oluyorlar. Kampüsten fiziksel olarak ayrılıyor olsalar da İbn Haldun Üniversitesi ailesinden asla ayrılmayacaklar" dedi.

'SİZLERE GÜVENİYORUZ'

Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da konuşmasında şunları söyledi: "Rektörümüz liderliğindeki akademik kadromuzla birlikte 10 yılda bu noktaya geldiğimize inanıyoruz. Bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Mezunlarımızdan beklentilerimiz, üniversitemizin hedeflerine ulaşması için de önemli. Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şey bekliyoruz." Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'ın da birer konuşma yaptığı programda, mezun olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri diploma sevinci yaşadı.