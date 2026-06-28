İbn Haldun Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
İbn Haldun Üniversitesi’nin 8. Mezuniyet Töreni, devlet protokolü ve uluslararası davetlilerin katılımıyla ana yerleşkede gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan gönderdiği mesajla gençlere "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yaparken, Bilal Erdoğan mezunlara "Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şey bekliyoruz" sözleriyle seslendi.
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- İbn Haldun Üniversitesi 8. Mezuniyet Töreni Başakşehir'deki ana yerleşkede İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene gönderdiği mesajda gençleri Türkiye Yüzyılı hedefleri için eğitimi öncelik olarak benimsemeye çağırdı.
- Necmeddin Bilal Erdoğan konuşmasında üniversitenin 10 yılda geldiği noktaya inandıklarını belirterek mezunlardan çok şey beklediklerini söyledi.
- Rektör Atilla Arkan 80'den fazla ülkeden gelen öğrencilerin mezun olduğunu ve İbn Haldun Üniversitesi ailesinden asla ayrılmayacaklarını ifade etti.
- Törende Mescid-i Aksa İmamı Urve Sabri dua yaptı ve lisans ile yüksek lisans öğrencileri diploma aldı.
İbn Haldun Üniversitesi 8. Mezuniyet Töreni dün Başakşehir'deki ana yerleşkede çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Törene İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz, Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Rektör Atilla Arkan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu El-Hayr Şükri, THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.
Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Mescid-i Aksa İmamı Urve Sabri de dua yaptı. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, "80'den fazla ülkeden bir araya gelen öğrencilerimiz mezun oluyorlar. Kampüsten fiziksel olarak ayrılıyor olsalar da İbn Haldun Üniversitesi ailesinden asla ayrılmayacaklar" dedi.
'SİZLERE GÜVENİYORUZ'
Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da konuşmasında şunları söyledi: "Rektörümüz liderliğindeki akademik kadromuzla birlikte 10 yılda bu noktaya geldiğimize inanıyoruz. Bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Mezunlarımızdan beklentilerimiz, üniversitemizin hedeflerine ulaşması için de önemli. Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şey bekliyoruz." Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'ın da birer konuşma yaptığı programda, mezun olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri diploma sevinci yaşadı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mezuniyet törenine gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüşe ivme kazandıracak en önemli aktörler iyi ve kaliteli eğitim almış gençlerimizdir. Sevgili gençler: Eğitimi, okumayı ve araştırmayı öncelik olarak benimseyerek ülkemizi daha parlak yarınlara taşımak için çalışmalısınız. Bugün ilk adımı attığınız yeni hayatınızda başarılar diliyor, törene katılan değerli misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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