Almanya fırına döndü: Aşırı sıcaklar 6 can aldı! Sahra hastanesi kuruldu | Tren rayları eridi

Hamburg'daki Elbe Nehri ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki Herne Gölü'nde 2 kişi kayıp olup arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Leipzig şehrinde aşırı sıcak nedeniyle tren rayları deforme oldu ve 13 hatta seferler askıya alındı.

Saksonya Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz bölgesinde 41,5 derece ile Almanya tarihinin en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

Almanya'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek için göl ve nehirlere giren en az 6 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Almanya'yı adeta fırına çeviren aşırı sıcak hava dalgası, ülke genelinde can kayıplarına yol açtı, ulaşım ile sağlık sistemini felç etti. Cuma gününden bu yana kavurucu sıcaklardan bunalarak serinlemek amacıyla göl ve nehirlere giren en az 6 kişi boğularak hayatını kaybetti.