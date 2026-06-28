Almanya fırına döndü: Aşırı sıcaklar 6 can aldı! Sahra hastanesi kuruldu | Tren rayları eridi
Tarihinin en sıcak günlerini geçiren Almanya'da termometreler 41,5 dereceyi aşarak bütün zamanların rekorunu kırdı. Kavurucu sıcaklardan bunalıp suya giren 6 kişi can verirken, Hamburg ve Kuzey Ren-Vestfalya bölgelerinde 2 kişi kayboldu. Aşırı sıcaklar sağlık ve ulaşım altyapısını çökertti. Köln'de artan hasta yoğunluğu sebebiyle fuar alanına sahra hastanesi inşa edildi. Leipzig'de eriyen asfalt ve bozulan makaslar yüzünden 13 hatta tren seferleri durduruldu. Ülke genelinde teyakkuz hali devam ediyor.
Hızlı Özet Göster
- Almanya'da aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek için göl ve nehirlere giren en az 6 kişi boğularak hayatını kaybetti.
- Saksonya Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz bölgesinde 41,5 derece ile Almanya tarihinin en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.
- Köln şehrinde hastanelerin kapasitesi aşıldığı için Köln Fuar alanına sahra hastanesi kuruldu.
- Leipzig şehrinde aşırı sıcak nedeniyle tren rayları deforme oldu ve 13 hatta seferler askıya alındı.
- Hamburg'daki Elbe Nehri ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki Herne Gölü'nde 2 kişi kayıp olup arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Almanya'yı adeta fırına çeviren aşırı sıcak hava dalgası, ülke genelinde can kayıplarına yol açtı, ulaşım ile sağlık sistemini felç etti. Cuma gününden bu yana kavurucu sıcaklardan bunalarak serinlemek amacıyla göl ve nehirlere giren en az 6 kişi boğularak hayatını kaybetti.
SERİNLEMEK İÇİN SUYA DALANLARDA BOĞULAN BOĞULANA
Polis yetkilileri boğulma vakalarının detaylarını paylaştı. Ölümlerin ikisinin başkent Berlin'deki Tempelhof Limanı'nda ve gölde meydana geldiği belirlendi.
Diğer vakaların Heidelberg kenti yakınlarındaki Neckar Nehri'nde, Mannheim'ın güneyindeki Neuhofen yakınlarında bulunan gölde, Frankfurt'un güneybatısındaki Raunheim Orman Gölü'nde ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki Baldeney Gölü'nde yaşandığı saptandı.
İKİ KAYIP
Kayıp şahıslarla ilgili arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü bildiren yetkililer, Kuzey Ren-Vestfalya'daki Ren-Herne Kanalı üzerindeki Herne Gölü'ne giren çocuk ile Hamburg'daki Elbe Nehri'ne yüzmek için giren 3 kişiden birinin kayıp olduğunu aktardı.
40'I AŞTI SICAKLIK REKORU KIRILDI
Ülke genelinde cuma ve cumartesi günleri tarihi sıcaklık değerlerine ulaşıldı. Alman Meteoroloji Dairesi rekor seviyeleri duyurdu.
Saksonya Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz bölgesinde dün yerel saat ile 16.20'de 41,5 derece ile ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığının ölçüldüğü ortaya çıktı. Önceki rekor sıcaklığın cuma günü 41,3 santigrat derece ile Saarbrücken kentinde gerçekleştiği öğrenildi.
Bugün batı, orta ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklık değerlerinin devam edeceği belirlendi.
KÖLN FUAR ALANINDA SAHRA HASTANESİ
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Köln şehrinde termometrelerin 40 dereceye ulaşması sağlık sistemini zorladı.
Kentteki hastanelere çok sayıda hasta başvururken kapasite sınırları aşıldı.
Yoğunluğu azaltmak amacıyla Köln Fuar alanına sahra hastanesi kuruldu. Sağlık yetkilileri acil durumda olmayan hastaların burada tedavi edildiğini bildirdi.
RAYLAR ERİDİ SEFERLER DURDU
Leipzig şehrinde raylarda ve makaslarda oluşan aşırı sıcak kaynaklı hasarlar ulaşımı durma noktasına getirdi.
Asfalt ve beton derz dolgu malzemelerinin tren raylarını deforme etmesi sebebiyle 13 hatta seferler askıya alındı.
Leipzig kent yönetimi yolcuların seyahat planlarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu. İlk seferlerin yarın sabah saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.