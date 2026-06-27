CANLI YAYIN
Geri

Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.
  • Tamar Tanrıyar'ın paylaşımlarının suç unsuru içerdiği değerlendirildiği için re'sen işlem başlatıldığı açıklandı.
  • Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 217/A maddesi 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarını kapsıyor.
  • Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildiği ve sürecin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyuna açık şekilde suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edilen Tamar Tanrıyar hakkında re'sen işlem başlatıldığı belirtildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

İKİ SUÇTAN RE'SEN SORUŞTURMA

Açıklamada, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ile 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirerek, sürecin devam ettiğini duyurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı-3 Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı-4 Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı-5
Takvim Kaynak Tercihleri
Sözde Komedyen Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik sözleri tepki çekti
SONRAKİ HABER

Bu kez Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler