Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.
- Tamar Tanrıyar'ın paylaşımlarının suç unsuru içerdiği değerlendirildiği için re'sen işlem başlatıldığı açıklandı.
- Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 217/A maddesi 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarını kapsıyor.
- Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildiği ve sürecin devam ettiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyuna açık şekilde suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edilen Tamar Tanrıyar hakkında re'sen işlem başlatıldığı belirtildi.
İKİ SUÇTAN RE'SEN SORUŞTURMA
Açıklamada, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ile 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirerek, sürecin devam ettiğini duyurdu.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel