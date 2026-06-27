MASAK'tan yeni düzenleme: Yabancılar için uzaktan kimlik tespiti | Karar Resmi Gazete'de
Hazine ve Maliye Bakanlığının MASAK Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerin kimlik tespiti belirli şartlar altında uzaktan yapılabilecek. Pasaportla görüntülü kimlik doğrulama, adres teyidi, para transferi ve nakit çekim işlemlerine yeni kurallar getirilirken, adres doğrulanmadan para transferi ve nakit çekime izin verilmeyecek. Riskli ülke vatandaşları ise bu yöntemle müşteri olarak kabul edilmeyecek.
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- Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle Türk uyruklu olmayan kişilerin ICAO standartlarına uygun NFC özellikli pasaportla uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek.
- Uzaktan kimlik tespiti görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilecek ve adres teyidi tamamlanmadan para transferi ile nakit çekim işlemlerine izin verilmeyecek.
- Yükümlü kuruluşlar riskli olarak belirledikleri ülkelerin vatandaşlarını pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri olarak kabul edemeyecek.
- Müşteri adına açılan hesaba sadece kişinin yurt dışında kendi adına açılmış banka hesaplarından para gönderilebilecek ve yurt dışına transfer aynı şekilde kişinin kendi hesaplarına yapılabilecek.
- Müşteri kabulüne başlanmasından itibaren bir ay içinde alınan tedbirler MASAK'a bildirilecek ve her üç aylık dönemde istatistiki veriler gönderilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, yükümlü kuruluşlar Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitini belirli şartlar altında uzaktan gerçekleştirebilecek.
PASAPORTLA UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ DÖNEMİ
Yeni düzenlemeye göre yükümlü kuruluşlar, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitini Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) standartlarına uygun, yakın alan iletişimi (NFC) özelliğine sahip pasaport kullanılarak yapabilecek.
Uzaktan kimlik tespiti, pasaportla uzaktan kimlik doğrulama konusunda özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilecek.
KİMLİK DOĞRULANAMAZSA HESAP AÇILMAYACAK
Müşterinin kimlik bilgileri, pasaportun yongasında yer alan bilgiler ile pasaport üzerindeki bilgilerin yakın alan iletişimi (NFC) teknolojisi kullanılarak eşleştirilmesiyle doğrulanacak. Bu doğrulamanın yapılamaması halinde uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle iş ilişkisi kurulamayacak.
Görüntülü görüşme sırasında kişiye ve kişi tarafından ibraz edilen pasaporta ait görüntüler kayıt altına alınacak.
ADRES TEYİDİ OLMADAN PARA TRANSFERİ VE NAKİT ÇEKİM YAPILAMAYACAK
Uzaktan kimlik tespiti sırasında beyan edilen adres bilgisinin; yerleşim yeri belgesi, ilgili kişi adına düzenlenmiş son üç ay içinde alınmış elektrik, su veya doğalgaz faturası, herhangi bir kamu kurumu tarafından düzenlenen belge ya da ilgili ülkenin kamuya açık veri tabanları üzerinden risk bazlı yaklaşımla en geç üç ay içerisinde doğrulanması zorunlu olacak.
Adres teyidi tamamlanmadan para transferi ve nakit çekim işlemlerine izin verilmeyecek.
RİSKLİ ÜLKE VATANDAŞLARINA KISITLAMA
Müşteri kabulü yapan yükümlüler, risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.
Yükümlüler, riskli olarak belirledikleri ülkelerin vatandaşlarını pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri olarak kabul edemeyecek.
MASAK'A BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
Müşteri kabulüne başlanmasından itibaren bir ay içinde alınan tedbirler ile hazırlanan prosedür ve rehberler hakkında MASAK'a bildirim yapılacak.
Pasaportla kimlik tespiti yapılan kişinin sonradan Türk vatandaşlığını kazandığının veya Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında vergi mükellefi olduğunun anlaşılması halinde, kimlik kartı örneği veya vergi kimlik numarası elektronik ortamda alınarak müşteri bilgileriyle ilişkilendirilecek.
PARA TRANSFERİNE YENİ KURALLAR
Kimlik bilgilerinin doğrulanması amacıyla müşterinin kimlik bilgileriyle uyumlu yurt içi veya yurt dışındaki bir banka hesabından ya da banka veya kredi kartından para transferi yapılması zorunlu olacak.
Müşteri adına açılan hesaba yalnızca kişinin yurt dışında kendi adına açılmış banka hesaplarından para gönderilebilecek. Açılan hesaptan yurt dışına para transferi ise sadece yine aynı kişi adına açılmış banka hesaplarına yapılabilecek.
İSTATİSTİKİ VERİLER MASAK'A BİLDİRİLECEK
Müşteri kabul edilen kişilere ilişkin istatistiki bilgiler takvim yılı esas alınarak her üç aylık dönemin son ayında MASAK'a gönderilecek.