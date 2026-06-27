CHP'li Mahmut Tanal’ın değişim videosu alay konusu oldu
CHP’li Mahmut Tanal’ın “Şanlıurfa değişim istiyor” notuyla paylaştığı kahvehane videosu sosyal medyada alay konusu oldu. Görüntülerde vatandaşların Tanal’ı dinlemek yerine okey, tavla ve kağıt oynamaya devam etmesi dikkat çekti.
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- CHP Milletvekili Murat Hazinedar Tanal'ın Şanlıurfa'da bir kahvehanede yaptığı konuşma sırasında vatandaşların okey, tavla ve kağıt oyunlarını bırakmaması sosyal medyada alay konusu oldu.
- Tanal'ın videoyu 'Şanlıurfa değişim istiyor' mesajıyla paylaşması, kahvehanedeki ilgisiz atmosfer nedeniyle ters tepki aldı.
- Sosyal medya kullanıcıları, Tanal'ın siyasi mesaj vermeye çalıştığı anlarda kahvehanedeki vatandaşların oyuna devam etmesini eleştirdi.
- Paylaşımın ardından Tanal'a yönelik Yunanistan tatili göndermeleri yapıldı ve tatil dönüşü seçim bölgesinde beklediği ilgiyi göremediği yorumları yapıldı.
Görüntülerde Tanal'ın kahvehanedeki vatandaşlara seslendiği anlar yer aldı. Ancak masalarda oturanların okey, tavla ve kağıt oyunlarını bırakmaması videonun en çok konuşulan detayı oldu.
Tanal'ın siyasi mesaj vermeye çalıştığı anlarda kahvehanedekilerin oyuna devam etmesi, paylaşımın kısa sürede sosyal medyada alay konusu olmasına neden oldu.
"DEĞİŞİM" NOTU ALAY KONUSU OLDU
Tanal'ın videoyu "Şanlıurfa değişim istiyor" mesajıyla paylaşması, görüntülerdeki ilgisiz tablo nedeniyle ters tepti. Sosyal medya kullanıcıları, Tanal'ın iddialı notu ile kahvehanedeki sessiz atmosfer arasındaki çelişkiye dikkat çekti.
Bazı kullanıcılar, Tanal konuşurken kimsenin oyununu bırakmadığını belirterek paylaşımı tiye aldı. Yorumlarda, kahvehanede siyasi mesajdan çok vatandaşların oyuna devam ettiği anların öne çıktığı vurgulandı.
YUNANİSTAN TATİLİ GÖNDERMESİ
Paylaşımın ardından sosyal medyada Tanal'a yönelik Yunanistan tatili göndermeleri de dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, Tanal'ın tatil dönüşü seçim bölgesi Şanlıurfa'da kahvehaneye giderek siyasi mesaj vermeye çalıştığını ancak beklediği ilgiyi göremediğini savundu.
Yorumlarda, "Yunanistan tatilini bitirip seçim bölgesine döndü ama kahvehanede kimse oralı olmadı" ve "Kıraathanede şov yapmak istedi, vatandaş oyunu bozmadı" ifadelerine benzer değerlendirmeler öne çıktı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Tanal'ın ilgi görmediği anları kendi hesabından paylaşmasını tiye alarak, "Kimsenin dönüp bakmadığı görüntüyü 'Şanlıurfa değişim istiyor' diye sunmuş" yorumları yaptı.