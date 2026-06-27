CHP'li Mahmut Tanal’ın değişim videosu alay konusu oldu

CHP Milletvekili Murat Hazinedar Tanal'ın Şanlıurfa'da bir kahvehanede yaptığı konuşma sırasında vatandaşların okey, tavla ve kağıt oyunlarını bırakmaması sosyal medyada alay konusu oldu.

Tanal'ın siyasi mesaj vermeye çalıştığı anlarda kahvehanedekilerin oyuna devam etmesi, paylaşımın kısa sürede sosyal medyada alay konusu olmasına neden oldu.

Görüntülerde Tanal'ın kahvehanedeki vatandaşlara seslendiği anlar yer aldı. Ancak masalarda oturanların okey, tavla ve kağıt oyunlarını bırakmaması videonun en çok konuşulan detayı oldu.

Bazı kullanıcılar, Tanal konuşurken kimsenin oyununu bırakmadığını belirterek paylaşımı tiye aldı. Yorumlarda, kahvehanede siyasi mesajdan çok vatandaşların oyuna devam ettiği anların öne çıktığı vurgulandı.

YUNANİSTAN TATİLİ GÖNDERMESİ

Paylaşımın ardından sosyal medyada Tanal'a yönelik Yunanistan tatili göndermeleri de dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, Tanal'ın tatil dönüşü seçim bölgesi Şanlıurfa'da kahvehaneye giderek siyasi mesaj vermeye çalıştığını ancak beklediği ilgiyi göremediğini savundu.

Yorumlarda, "Yunanistan tatilini bitirip seçim bölgesine döndü ama kahvehanede kimse oralı olmadı" ve "Kıraathanede şov yapmak istedi, vatandaş oyunu bozmadı" ifadelerine benzer değerlendirmeler öne çıktı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Tanal'ın ilgi görmediği anları kendi hesabından paylaşmasını tiye alarak, "Kimsenin dönüp bakmadığı görüntüyü 'Şanlıurfa değişim istiyor' diye sunmuş" yorumları yaptı.

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