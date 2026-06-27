Emniyet teşkilatını hedef alan Ali Çağatay tutuklandı

Gazeteci Ali Çağatay gözaltına alındı: Operasyon başarısını gölgelemek istemişti

ALİ ÇAĞATAY TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çağatay'ın ifade işlemleri tamamlandı.



Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ali Çağatay, çıkarıldığı mahkemece "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ AYRI SUÇLAMA

Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir şahsın emniyet teşkilatımıza yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."