Emniyet teşkilatını hedef alan Ali Çağatay tutuklandı
Gazeteci Ali Çağatay’ın, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması dosyası üzerinden emniyet teşkilatını hedef alan paylaşımı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Çağatay hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Çağatay tutuklandı.
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- Gazeteci Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ve kurtarılması süreciyle ilgili emniyet teşkilatını hedef alan iddiaları nedeniyle tutuklandı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağatay hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlattı.
- Çağatay sosyal medya paylaşımında, 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'de kaçırılan Karaal'ın polis ekiplerince kurtarıldığı operasyonun taşere edildiğini ve emniyet içinde köstebekler olduğunu öne sürmüştü.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Haziran'da gözaltına alınan Çağatay, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
- Erhan Karaal'ın kaçırılması olayına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü soruşturma ise devam etmektedir.
Gazeteci Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayı üzerinden emniyet teşkilatını hedef alan bir paylaşım yaptı.
Çağatay, Karaal'ın 33 saat içinde bulunup kurtarılmasını şüpheli göstererek polis ekiplerinin operasyon başarısını gölgelemeye çalıştı.
Paylaşımında "köstebek" ve "taşere operasyon" iddialarını gündeme taşıyan Çağatay, emniyet teşkilatına yönelik skandal ithamlarda bulundu.
EMNİYET TEŞKİLATINI HEDEF ALDI
Ali Çağatay, Karaal'ın kısa sürede bulunmasını "FBI filmleri" benzetmesiyle yorumladı.
Paylaşımında olayın "polisin içindeki köstebeklere karşı yine polisin gerçekleştirdiği bir operasyon" olduğunu iddia eden Çağatay ayrıca bazı polislerin dışarıdan bir çeteye operasyonu "taşere ettiğini" öne sürerek emniyet teşkilatını hedef aldı.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda emniyet teşkilatına yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, söz konusu paylaşımı yaptığı değerlendirilen kişi hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
Soruşturma kapsamında Çağatay 25 Haziran'da gözaltına alındı.
Gazeteci Ali Çağatay gözaltına alındı: Operasyon başarısını gölgelemek istemişti
ALİ ÇAĞATAY TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çağatay'ın ifade işlemleri tamamlandı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ali Çağatay, çıkarıldığı mahkemece "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İKİ AYRI SUÇLAMA
Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir şahsın emniyet teşkilatımıza yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.
Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."
OLAY NEYDİ?
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'de evinin çevresinden zorla bir araca bindirilerek kaçırılmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ı operasyonla kurtarmıştı.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Karaal'ın kaçırılması dosyasında araçta bulunan GPS cihazı, 300 kilo altın talebi ve 500 kilo altın iddiası da soruşturmadaki dikkat çeken başlıklar arasında yer alırken aralarında İBB çalışanının da bulunduğu toplam 16 şüpheli tutuklandı.
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