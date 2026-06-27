Bakanlıktan CHP'li Sencer Solakoğlu'nun "hayvanım öldürüldü" iddialarına yanıt | Hayvan kaybı işletme personelinin hatasından kaynaklıdır
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, CHP'li Sencer Solakoğlu'nun sosyal medyada dile getirdiği "işletmeye baskın yapıldığı, baskı uygulandığı ve bir hayvanın ezilerek öldüğü" yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, denetimlerin tek bir işletmeye değil il genelindeki hastalıktan ari işletmelere yönelik gerçekleştirildiğini, Bursa'da 31 işletmenin denetlendiğini, hayvan kaybının işletme personelinin hatasından kaynaklandığını ve bakanlık personelinin olayda herhangi bir ihmal ya da kusurunun bulunmadığını açıkladı. Ayrıca kamuoyunu yanıltan iddialarla ilgili hukuki hakların kullanılacağı bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'daki bir hayvancılık işletmesinde denetim sırasında hayvan ölümü ve baskı yapıldığı iddialarını yalanladı.
- CHP'li Sencer Solakoğlu, bakanlık personelinin işletmesinde denetim sırasında bir hayvanın ezilerek öldüğünü ve kendisine baskı yapıldığını öne sürmüştü.
- Bakanlık, Bursa'da 31 hastalıktan ari işletmede denetim yapıldığını ve çalışmanın tek bir işletmeye yönelik olmadığını açıkladı.
- Bakanlık, hayvan kaybının işletme personelinin hatasından kaynaklandığını ve bakanlık personelinin kusuru bulunmadığını bildirdi.
- Bakanlık, işletme sahibinin kamuoyunu yanılttığını belirterek hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bursa'da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlık, işletme sahibinin "Bakanlığımızın işletmeye 14 kişi ile baskın yaptığı, işletme sahibine baskı yapıldığı ve bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Sencer Solakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık personelinin işletmesinde denetim sırasında bir hayvanın ezilerek öldüğünü ve denetimin kendisine yönelik baskı amacı taşıdığını öne sürdü.
"İDDİALAR KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Bakanlık açıklamasında, hastalıktan ari işletmelerin sertifikalandırılması, devam testlerinin takibi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve bu statünün sürdürülebilirliğine yönelik idari süreçlerin Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtilerek, ülke genelinde denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda bu yıl içinde şu ana kadar 35 ilde 88 ari işletmede söz konusu faaliyetler gerçekleştirilmiştir." denildi.
"DENETİMLER TEK BİR İŞLETMEYE YÖNELİK DEĞİL"
Bursa'da yürütülen denetim ve kontrol çalışmalarının tek bir işletmeye yönelik olmadığı vurgulanan açıklamada, il genelindeki hastalıktan ari işletmelerin denetlendiği kaydedildi.
Bakanlık, "Bursa'da yürütülen denetim ve kontrol çalışmaları da; söz konusu işletme sahibinin mesnetsiz iddialarındaki gibi tek bir işletmeye yönelik olmayıp, il genelindeki hastalıktan ari işletmeleri kapsamaktadır. Bursa'da da 31 ari işletmede bu çalışma yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.
"HAYVAN KAYBI İŞLETME PERSONELİNİN HATASINDAN KAYNAKLANDI"
İşletmelerde yürütülen çalışmalarda hayvanların güvenli şekilde kontrol altında tutulması ve zapturaptının sağlanmasının işletme sahiplerinin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, görevli personelin ise tüm biyogüvenlik tedbirlerine ve işletmelerin kendi işleyiş kurallarına titizlikle riayet ettiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, "Söz konusu işletmedeki hayvan kaybı, işletme personelinin hatasından kaynaklı olup, Bakanlığımız personelinin olayda hiçbir şekilde ihmali veya kusuru bulunmamaktadır." denildi.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK
Açıklamanın sonunda ise işletme sahibinin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığı ifade ederek, "Buna rağmen, tamamen siyasi düşüncelerle, gerçekleri saptırıp kamuoyunu yanıltan işletme sahibi hakkında hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu ifade ederiz." ifadeleri kullanıldı.