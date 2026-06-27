Bakanlık, Bursa'da 31 hastalıktan ari işletmede denetim yapıldığını ve çalışmanın tek bir işletmeye yönelik olmadığını açıkladı.

CHP'li Sencer Solakoğlu, bakanlık personelinin işletmesinde denetim sırasında bir hayvanın ezilerek öldüğünü ve kendisine baskı yapıldığını öne sürmüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'daki bir hayvancılık işletmesinde denetim sırasında hayvan ölümü ve baskı yapıldığı iddialarını yalanladı.

CHP'li Sencer Solakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık personelinin işletmesinde denetim sırasında bir hayvanın ezilerek öldüğünü ve denetimin kendisine yönelik baskı amacı taşıdığını öne sürdü.

Bakanlık, işletme sahibinin "Bakanlığımızın işletmeye 14 kişi ile baskın yaptığı, işletme sahibine baskı yapıldığı ve bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bursa'da faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, "Bursa'da yürütülen denetim ve kontrol çalışmaları da; söz konusu işletme sahibinin mesnetsiz iddialarındaki gibi tek bir işletmeye yönelik olmayıp, il genelindeki hastalıktan ari işletmeleri kapsamaktadır. Bursa'da da 31 ari işletmede bu çalışma yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Bursa'da yürütülen denetim ve kontrol çalışmalarının tek bir işletmeye yönelik olmadığı vurgulanan açıklamada, il genelindeki hastalıktan ari işletmelerin denetlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bu yıl içinde şu ana kadar 35 ilde 88 ari işletmede söz konusu faaliyetler gerçekleştirilmiştir." denildi.

Bakanlık açıklamasında, hastalıktan ari işletmelerin sertifikalandırılması, devam testlerinin takibi, hayvan hareketlerinin kontrolü ve bu statünün sürdürülebilirliğine yönelik idari süreçlerin Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtilerek, ülke genelinde denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımı

"HAYVAN KAYBI İŞLETME PERSONELİNİN HATASINDAN KAYNAKLANDI"

İşletmelerde yürütülen çalışmalarda hayvanların güvenli şekilde kontrol altında tutulması ve zapturaptının sağlanmasının işletme sahiplerinin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, görevli personelin ise tüm biyogüvenlik tedbirlerine ve işletmelerin kendi işleyiş kurallarına titizlikle riayet ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Söz konusu işletmedeki hayvan kaybı, işletme personelinin hatasından kaynaklı olup, Bakanlığımız personelinin olayda hiçbir şekilde ihmali veya kusuru bulunmamaktadır." denildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Açıklamanın sonunda ise işletme sahibinin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığı ifade ederek, "Buna rağmen, tamamen siyasi düşüncelerle, gerçekleri saptırıp kamuoyunu yanıltan işletme sahibi hakkında hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu ifade ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel