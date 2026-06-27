Trafikte yeni dönem için yönetmelik hazır: Araçlarda telefon tutucu ve multimedya ekranlar serbest olacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek.

Ön cama takılan telefon tutucuları ve direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi aşmayan araç kameraları serbest hale gelecek.

Fabrika çıkışlı multimedya ekranlar, navigasyon sistemleri, park desteği ekranları ve dikiz aynasına asılan koku gibi aksesuarlar yasal zemine kavuşacak.

Araç içi ses sistemlerine ceza kesilebilmesi için sesin araç dışına taşması ve ihlalin kayıt altına alınması şartı getirilecek.

Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü sistemlerin kullanımına devam edilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik sürecinde sona gelindi. Yeni düzenlemenin, Resmi Gazete sürecinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Araçlardaki multimedya ekranlardan telefon tutucularına, ses sistemlerinden dikiz aynası aksesuarlarına kadar pek çok konuda yaşanan belirsizlik ve bilgi kirliliği yeni düzenleme ile ortadan kalkacak. Yasaklayıcı yaklaşım yerine, hangi ekipmanların hangi şartlarda kullanılabileceği net şekilde tanımlanacak. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenlemenin ayrıntılarını aktardı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.) TELEFON TUTUCULARI VE ARAÇ KAMERALARINDA YENİ DÖNEM Yeni yönetmelikle birlikte sürücülerin en çok ceza aldığı konuların başında gelen araç içi ekipmanlar yasal zemine oturtulacak. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, ön cama takılan telefon tutucularının artık serbest hale getirileceğini belirtti. Araç kameralarının da belirlenen ölçüler içinde kullanılması halinde cezaya konu olmayacağı netleşecek. Düzenlemeye göre, direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi aşmayan ekipmanların kullanımı, trafik güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece serbest kabul edilecek.