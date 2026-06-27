Trafikte yeni dönem için yönetmelik hazır: Araçlarda telefon tutucu ve multimedya ekranlar serbest olacak
İçişleri Bakanlığı, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni trafik düzenlemesinde sona geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelikle; araçlarda telefon tutucuları, multimedya ekranları, araç kameraları, ses sistemleri ve bazı aksesuarlara ilişkin uzun süredir devam eden ceza tartışmaları sona erecek. Düzenlemeyle birlikte kullanım şartları netleştirilirken, keyfi ceza uygulamalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
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- İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek.
- Ön cama takılan telefon tutucuları ve direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi aşmayan araç kameraları serbest hale gelecek.
- Fabrika çıkışlı multimedya ekranlar, navigasyon sistemleri, park desteği ekranları ve dikiz aynasına asılan koku gibi aksesuarlar yasal zemine kavuşacak.
- Araç içi ses sistemlerine ceza kesilebilmesi için sesin araç dışına taşması ve ihlalin kayıt altına alınması şartı getirilecek.
- Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü sistemlerin kullanımına devam edilecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik sürecinde sona gelindi. Yeni düzenlemenin, Resmi Gazete sürecinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Araçlardaki multimedya ekranlardan telefon tutucularına, ses sistemlerinden dikiz aynası aksesuarlarına kadar pek çok konuda yaşanan belirsizlik ve bilgi kirliliği yeni düzenleme ile ortadan kalkacak. Yasaklayıcı yaklaşım yerine, hangi ekipmanların hangi şartlarda kullanılabileceği net şekilde tanımlanacak.
A Haber muhabiri Abdullah Ünver, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenlemenin ayrıntılarını aktardı.
TELEFON TUTUCULARI VE ARAÇ KAMERALARINDA YENİ DÖNEM
Yeni yönetmelikle birlikte sürücülerin en çok ceza aldığı konuların başında gelen araç içi ekipmanlar yasal zemine oturtulacak. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, ön cama takılan telefon tutucularının artık serbest hale getirileceğini belirtti.
Araç kameralarının da belirlenen ölçüler içinde kullanılması halinde cezaya konu olmayacağı netleşecek. Düzenlemeye göre, direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi aşmayan ekipmanların kullanımı, trafik güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece serbest kabul edilecek.
MULTİMEDYA EKRANLARA VE AKSESUARLARA YEŞİL IŞIK
Özellikle yeni nesil araçlarda standart olarak sunulan donanımlar üzerindeki tartışmalar da yeni düzenleme ile sona erecek.
Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarlar yasal zemine kavuşacak. Fabrika çıkışlı birçok araçta bulunan multimedya ekranlar da serbest hale gelecek.
Navigasyon, park desteği ve sürüş amaçlı kullanılan ekranların yanı sıra araç içi ve araç dışı kamera sistemleri ile kayıt cihazları da serbestlik kapsamına alınacak.
SES SİSTEMLERİNDE "DIŞARI TAŞMA" ŞARTI
Modifiye tutkunlarını ve araç içi ses sistemi kullanan sürücüleri ilgilendiren düzenlemede de yeni kriterler belirlendi.
Buna göre, araç içi ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşması şartı aranacak. Cezaların kesilebilmesi için ihlalin kayıt altına alınması gerekecek. Böylece somut kanıt olmadan sürücülere keyfi şekilde ceza yazılmasının önüne geçilecek.
OTOBÜS VE MİNİBÜSLERDEKİ SİSTEMLER KAPSAM DIŞI
Toplu taşıma araçlarındaki mevcut uygulamalar ise korunacak. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü sistemlerin kullanımına devam edilecek.
Yeni düzenlemenin uygulanmasında İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak. Düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.