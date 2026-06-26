İzmir'de Güzelbahçe, Karaburun, Ödemiş, Bayındır, Dikili, Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Bornova, Konak, Çiğli ve Kınık belediyelerinin ardından Kemalpaşa da taşınmaz satışına başladı.

En yüksek bedelli taşınmaz, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki 8 bin 978 metrekarelik tarla olup muhammen bedeli 30 milyon 430 bin lira.

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında tarla, bağ, zeytinlik ve arsalar bulunuyor ve ihale 8 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.

Tarla, bağ, zeytinlik ve arsaların yer aldığı satışta toplam muhammen bedel 238 milyon lira olarak belirlendi. Satış ihalesi 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, Güzelbahçe, Karaburun, Ödemiş, Bayındır, Dikili, Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Bornova, Konak, Çiğli ve Kınık'ın ardından CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi de belediyeye ait 25 taşınmazı satış listesine aldı.

CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nin satışa çıkardığı taşınmazlar Aşağı Kızılca, Vişneli, Ulucak ve Akalan mahallelerinde bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre satışa sunulan taşınmazların toplam muhammen bedeli 238 milyon liraya ulaşıyor.

TARLA DA VAR, ZEYTİNLİK DE

CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in talimatıyla hazırlanan satış listesinde tarla, bağ, zeytinlik ve arsalar yer aldı. Taşınmazlar için toplam 238 milyon liralık muhammen bedel belirlendi. Satış ihalesi 8 Temmuz'da yapılacak.

Güzelbahçe, Karaburun, Ödemiş, Bayındır, Dikili, Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Bornova, Konak, Çiğli ve Kınık'ın ardından CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi de mülkiyeti belediyeye ait 25 taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı.

Satış yapılacak taşınmazlara ait bilgiler.

İŞTE EN DEĞERLİ TAŞINMAZLAR

CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nin satış listesinde en yüksek bedelli taşınmaz, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan 8 bin 978 metrekarelik tarla oldu. Söz konusu taşınmaz için 30 milyon 430 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Bu taşınmazı Dereköy'de bulunan 24 milyon lira değerindeki bağ ile Aşağı Kızılca'daki 22 milyon liralık tarla takip etti. Akalan Mahallesi'nde bulunan imarlı iki arsa da satış listesinde yer aldı.