CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nde arsa vurgunu! Zeytinlik de var tarla da | 238 milyonluk satış
İzmir'de borç batağıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi. CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi de mülkiyetindeki 25 taşınmazı satışa çıkardı. Tarla, bağ, zeytinlik ve arsalardan oluşan taşınmazlar için toplam 238 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, satış ihalesinin 8 Temmuz'da kapalı zarf ve açık ihale usulleriyle gerçekleştirileceği açıklandı.
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- CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi, belediyeye ait 25 taşınmazı 238 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.
- Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında tarla, bağ, zeytinlik ve arsalar bulunuyor ve ihale 8 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.
- En yüksek bedelli taşınmaz, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki 8 bin 978 metrekarelik tarla olup muhammen bedeli 30 milyon 430 bin lira.
- İzmir'de Güzelbahçe, Karaburun, Ödemiş, Bayındır, Dikili, Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Bornova, Konak, Çiğli ve Kınık belediyelerinin ardından Kemalpaşa da taşınmaz satışına başladı.
- İhalede 5 kritik taşınmaz kapalı zarf usulüyle, 20 taşınmaz ise açık ihale yöntemiyle satılacak.
İzmir'de borç sarmalına giren CHP'li belediyeler, çareyi belediye mülklerini satışa çıkarmakta buldu.
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, Güzelbahçe, Karaburun, Ödemiş, Bayındır, Dikili, Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Bornova, Konak, Çiğli ve Kınık'ın ardından CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi de belediyeye ait 25 taşınmazı satış listesine aldı.
Tarla, bağ, zeytinlik ve arsaların yer aldığı satışta toplam muhammen bedel 238 milyon lira olarak belirlendi. Satış ihalesi 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
CHP'Lİ İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYESİ DE SATIŞ KERVANINA KATILDI
Güzelbahçe, Karaburun, Ödemiş, Bayındır, Dikili, Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Bornova, Konak, Çiğli ve Kınık'ın ardından CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi de mülkiyeti belediyeye ait 25 taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı.
CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in talimatıyla hazırlanan satış listesinde tarla, bağ, zeytinlik ve arsalar yer aldı. Taşınmazlar için toplam 238 milyon liralık muhammen bedel belirlendi. Satış ihalesi 8 Temmuz'da yapılacak.
TARLA DA VAR, ZEYTİNLİK DE
CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nin satışa çıkardığı taşınmazlar Aşağı Kızılca, Vişneli, Ulucak ve Akalan mahallelerinde bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre satışa sunulan taşınmazların toplam muhammen bedeli 238 milyon liraya ulaşıyor.
İŞTE EN DEĞERLİ TAŞINMAZLAR
CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nin satış listesinde en yüksek bedelli taşınmaz, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan 8 bin 978 metrekarelik tarla oldu. Söz konusu taşınmaz için 30 milyon 430 bin lira muhammen bedel belirlendi.
Bu taşınmazı Dereköy'de bulunan 24 milyon lira değerindeki bağ ile Aşağı Kızılca'daki 22 milyon liralık tarla takip etti. Akalan Mahallesi'nde bulunan imarlı iki arsa da satış listesinde yer aldı.
İHALELER 5 DAKİKA ARAYLA YAPILACAK
CHP'li İzmir Kemalpaşa Belediyesi Encümeni, satışlarda iki farklı ihale yöntemi uygulayacak. Değeri en yüksek olan, Aşağı Kızılca, Dereköy, Ulucak ve Vişneli mahallelerinde bulunan 5 kritik taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı zarf usulüyle satılacak.
Geriye kalan 20 taşınmaz için ise encümen salonunda açık ihale gerçekleştirilecek. En yüksek teklifi veren katılımcı taşınmazın sahibi olacak.
Satış ihalesi 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak ve ihaleler 5'er dakikalık aralıklarla gerçekleştirilecek.