Hamza Özsoy'un ölümünde ihmaller zinciri müfettiş raporunda: Başıboş köpek saldırısının sorumlusu Saray Belediyesi

Belediyenin 2025 yılında hayvanlara yönelik ayrılan 522 bin liralık bütçenin 184 bin lirasını, 2026 yılında ayrılan 1 milyon 400 bin liradan ise olay tarihine kadar hiçbir tutarı harcamadığı belirlendi.

Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanları toplama yükümlülüğünü yerine getirmediği ve vatandaş şikayetlerine rağmen herhangi bir toplama faaliyeti gerçekleştirmediği tespit edildi.

İhmaller zincirlerinin sıralandığı mülkiye müfettişi raporu ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre raporda, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin görevlerin yerine getirilmediği belirtildi. Bu ihmaller sonucunda meydana gelen saldırıda DEM Partili Saray Belediye Başkanı Davut Acar'ın sorumluluğunun bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KANUNİ SORUMLULUKLAR YERİNE GETİRİLMEDİ



Raporda Saray Belediyesi'nin nüfusunun 25 binin altında olması nedeniyle hayvan bakımevi kurma zorunluluğundan muaf olduğu hatırlatıldı. Ancak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince belediyenin sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanları toplayarak en yakın hayvan bakımevine götürme yükümlülüğünün bulunduğu vurgulandı. Buna rağmen belediyenin bu konuda herhangi bir çalışma yürütmediği tespit edildi.

AYRILAN BÜTÇENİN BİR KISMI KULLANILMADI



Müfettiş raporunda, belediyenin hayvanlara yönelik çalışmalar için ayırdığı bütçenin etkin kullanılmadığı da belirtildi. Buna göre 2025 yılı bütçesinden ayrılan 522 bin 241 liralık kaynağın yalnızca 338 bin 576 lirası harcandı. Yaklaşık 184 bin liralık ödeneğin kullanılmadığı kaydedildi. Ayrıca 2026 yılı bütçesinde bu amaçla ayrılan 1 milyon 400 bin liralık kaynaktan olay tarihine kadar hiçbir harcama yapılmadığı tespit edildi.