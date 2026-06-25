Rutte'den Ankara Zirvesi mesajı: Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN'ın savunma sanayisi devrimine öncülük ettiğini ifade etti.

Rutte, Ankara Zirvesi'nin Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli olabileceğini ve verilen taahhütlerin harika olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesine vurgu yapan Rutte, zirve kapsamında kapsamlı bir savunma sanayisi etkinliği düzenleneceğini ifade etti.

Rutte, "Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi var. (Ankara'da düzenlenecek) Zirve'de büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz" dedi.

"LAHEY ZİRVESİ'NDEN BİLE DAHA ÖNEMLİ OLABİLİR"

Ankara'daki zirvenin ittifak açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Rutte, "(NATO Ankara Zirvesi) Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika" ifadelerini kullandı.

ASELSAN VURGUSU

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini değerlendiren Rutte, ASELSAN hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.

Rutte, "Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN, İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor" dedi.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel