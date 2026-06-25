MİT-polis-jandarmadan kırmızı bülten operasyonu | Sefkan Doğan yakalandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri ortaklaşa teknik ve fiziki takip yürüttü.

Şüphelinin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 8 cep telefonu, 4 GSM hattı ve 3 pahalı marka saat ele geçirildi.

Araçta 37 bin 950 avro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 TL nakit para bulundu.