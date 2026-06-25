MİT-polis-jandarmadan kırmızı bülten operasyonu | Sefkan Doğan yakalandı
Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti suçlamasıyla uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Almanya vatandaşı Sefkan Doğan Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Polis, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerinin katıldığı nefes kesen takip sonucunda şüphelinin kullandığı lüks otomobil durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda yüklü miktarda döviz, Türk lirası, çok sayıda cep telefonu, pahalı saatler ele geçirildi.
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- Interpol tarafından uyuşturucu satmak suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Almanya vatandaşı Sefkan Doğan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
- Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis, jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri ortaklaşa teknik ve fiziki takip yürüttü.
- Şüpheli Doğan'ın kullandığı otomobil Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde tespit edilerek durduruldu.
- Şüphelinin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada 8 cep telefonu, 4 GSM hattı ve 3 pahalı marka saat ele geçirildi.
- Araçta 37 bin 950 avro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 TL nakit para bulundu.
Uluslararası polis teşkilatı Interpol tarafından "uyuşturucu satmak" suçlamasıyla tüm dünyada kırmızı bültenle aranan Almanya vatandaşı Sefkan Doğan Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen nefes kesen operasyonla yakalandı.
ORTAK İSTİHBARAT FİZİKİ TAKİP
Interpol-Europol Daire Başkanlığı birimlerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde şüphelinin Bodrum sınırları içerisinde saklandığı belirlendi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hızla harekete geçen polis, jandarma, Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri ortaklaşa teknik, fiziki takip süreci başlattı.
Şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi güzergahında bulunduğunu değerlendiren güvenlik güçleri Doğan'ın kullandığı otomobili Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde tespit etti.
Ekiplerin titizlikle yürüttüğü takip operasyonu sonucunda durdurulan araçtaki Sefkan Doğan kıskıvrak gözaltına alındı.
LÜKS OTOMOBİLDEN SERVET ÇIKTI
Yakalanan şüphelinin üzerinde ve kullandığı otomobilde kapsamlı arama faaliyeti yürütüldü.
Yapılan incelemelerde 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 pahalı marka saat, 37 bin 950 avro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı, 101 bin 200 TL nakit para ele geçirildiği aktarıldı.