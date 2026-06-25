CHP'li belediyelerin İzmir'deki arsa satışlarına yargı freni | Milletin 41 parseli ranta kurban gitti
CHP yönetimindeki İzmir belediyeleri, içine düştükleri mali krizden kurtulmak amacıyla halkın kullanımına sunulması gereken kamusal alanları haraç mezat satmaya devam ediyor. İmar planlarında yapılan usulsüz tadilatlarla eğitim, sağlık ve sosyal tesis alanları ticari ranta açılıyor. Yaşanan bu mülksüzleştirme projesine karşı harekete geçen Şehir Plancıları Odası, satışların derhal durdurulması talebiyle konuyu yargıya taşıdı. Sadece 2025 yılından itibaren 41 kritik parselin satıldığı ortaya çıktı.
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- İzmir'deki CHP'li belediyeler mali kriz nedeniyle 2025 yılından bu yana imar planlarında pazar yeri, sağlık tesisi, itfaiye tesisi gibi kamusal kullanıma ayrılan 41 parseli imar plan tadilatıyla ticaret, konut ve akaryakıt istasyonuna dönüştürerek sattı.
- CHP'li belediyeler son 2 yılda 1000'i aşkın taşınmazı elden çıkardı ancak satışlardan elde edilen gelirler mali açığı kapatmaya yetmedi.
- TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, kamuya ait arazilerin satışını durdurmak için hukuki süreç başlattı.
- Şehir Plancıları Odası, belediye hizmet alanı, sağlık, sosyal, eğitim ve kültürel tesis alanlarının özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi ve özel kültürel tesis alanlarına dönüştürülerek satıldığını tespit etti.
- İzmir'deki yerel yönetimler çalışan maaşlarını ödeyemez duruma geldi.
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki belediyelerinin kamu kaynaklarını çarçur etmesinin faturası millete ödettiriliyor. İzmir'de kötü yönetimle birlikte borç batağına sürüklenen CHP'li belediyeler, mali krizden çıkış yolunu şehrin geleceğini satmakta arıyor.
Çalışan maaşlarını dahi ödeyemez hale gelen yerel yönetimler, son 2 yılda 1000'i aşkın taşınmazı elden çıkardıktan sonra şimdi doğrudan halkın kullanımına ayrılan kamusal alanlara yöneldi.
HALKA DEĞİL RANTA AÇILDI
2025 yılından bu yana yürürlükteki imar planlarında pazar yeri, sağlık tesisi, itfaiye tesisi ve elektrik trafosu gibi kullanımlar için ayrılan 41 parselin akıbeti belli oldu.
Sabah gazetesinin haberine göre, ilçe ve büyükşehir belediye meclislerinde alınan imar plan tadilatı kararlarıyla bu alanlar ticaret, konut ve akaryakıt istasyonuna dönüştürülerek satıldı.
Satışlardan elde edilen gelirler, oluşan devasa mali kara deliği kapatmaya yetmedi.
YARGIYA KOŞTULAR
CHP'li belediyelerin kamu yararına ayrılan alanları imar plan tadilatı yaparak elden çıkarması, TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'ni harekete geçirdi.
Satışların durdurulması için hukuki süreç başlattığını duyuran oda yönetimi, yazılı açıklama paylaştı.
Kamuya ait arazilerin satışına tepki gösteren Şehir Plancıları Odası, "Bu durum mülksüzleştirme projesinin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.
ÖZEL KÜLTÜREL TESİS DİYEREK SATTILAR
Belediyelerin kamu kaynaklarını verimli kullanma bahanesinin arkasına sığındığını aktaran oda yönetimi, imar planlarında vatandaşa kamusal hizmet götürmek üzere ayrılan belediye hizmet alanı, pazar alanı, sağlık, sosyal, eğitim ve kültürel tesis alanlarının ranta kurban gittiğini bildirdi.
Yapılan imar plan değişiklikleriyle bu kritik alanların ticaret, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, özel sosyal tesis ve özel kültürel tesis alanlarına dönüştürülüp satıldığı tespit edildi.