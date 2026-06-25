CHP'li belediyelerin İzmir'deki arsa satışlarına yargı freni | Milletin 41 parseli ranta kurban gitti

Şehir Plancıları Odası, belediye hizmet alanı, sağlık, sosyal, eğitim ve kültürel tesis alanlarının özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi ve özel kültürel tesis alanlarına dönüştürülerek satıldığını tespit etti.

İzmir'deki CHP'li belediyeler mali kriz nedeniyle 2025 yılından bu yana imar planlarında pazar yeri, sağlık tesisi, itfaiye tesisi gibi kamusal kullanıma ayrılan 41 parseli imar plan tadilatıyla ticaret, konut ve akaryakıt istasyonuna dönüştürerek sattı.

HALKA DEĞİL RANTA AÇILDI

2025 yılından bu yana yürürlükteki imar planlarında pazar yeri, sağlık tesisi, itfaiye tesisi ve elektrik trafosu gibi kullanımlar için ayrılan 41 parselin akıbeti belli oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre, ilçe ve büyükşehir belediye meclislerinde alınan imar plan tadilatı kararlarıyla bu alanlar ticaret, konut ve akaryakıt istasyonuna dönüştürülerek satıldı.

Satışlardan elde edilen gelirler, oluşan devasa mali kara deliği kapatmaya yetmedi.

İzmir'de mali kriz yaşayan ve personel maaşlarını ödemekte zorlanan CHP'li belediyeler, borçlarını kapatmak amacıyla son iki yılda binden fazla taşınmazı sattı.