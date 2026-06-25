Emniyet teşkilatını hedef alan Ali Çağatay hakkında gözaltı talimatı
Gazeteci Ali Çağatay’ın, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılması dosyası üzerinden emniyet teşkilatını hedef alan paylaşımı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Çağatay hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ali Çağatay hakkında emniyet teşkilatına yönelik paylaşımları nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.
- Başsavcılık, Ali Çağatay için gözaltı talimatı verdi ve şüphelinin tespiti ile yakalanmasına yönelik işlemler başlatıldı.
- Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 33 saat içinde kurtarılmasını 'köstebek' ve 'taşere operasyon' iddiaları ile yorumlamıştı.
- Erhan Karaal, 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'de evinin çevresinden zorla kaçırılmış ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılmıştı.
- Karaal'ın kaçırılması olayında daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.
Gazeteci Ali Çağatay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayı üzerinden emniyet teşkilatını hedef alan bir paylaşım yaptı.
Çağatay, Karaal'ın 33 saat içinde bulunup kurtarılmasını şüpheli göstererek polis ekiplerinin operasyon başarısını gölgelemeye çalıştı. Paylaşımında "köstebek" ve "taşere operasyon" iddialarını gündeme taşıyan Çağatay, emniyet teşkilatına yönelik skandal ithamlarda bulundu.
EMNİYET TEŞKİLATINI HEDEF ALDI
Ali Çağatay, Karaal'ın kısa sürede bulunmasını "FBI filmleri" benzetmesiyle yorumladı.
Çağatay, paylaşımında olayın "polisin içindeki köstebeklere karşı yine polisin gerçekleştirdiği bir operasyon" olduğunu iddia etti.
Gazeteci Çağatay ayrıca bazı polislerin dışarıdan bir çeteye operasyonu "taşere ettiğini" öne sürerek emniyet teşkilatını hedef aldı.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda emniyet teşkilatına yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, söz konusu paylaşımı yaptığı değerlendirilen kişi hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
Açıklamada, şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemlerin başlatıldığı, gözaltı talimatı verildiği belirtildi.
İKİ AYRI SUÇLAMA
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir şahsın emniyet teşkilatımıza yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.
Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."
OLAY NEYDİ?
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'de evinin çevresinden zorla bir araca bindirilerek kaçırılmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ı operasyonla kurtarmıştı.
Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Karaal'ın kaçırılması dosyasında araçta bulunan GPS cihazı, 300 kilo altın talebi ve 500 kilo altın iddiası da soruşturmadaki dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.