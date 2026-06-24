Muğla'da uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu firari yakalandı | Çok sayıda materyal ele geçirildi
Uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Alman uyruklu S.D., Bodrum'da MİT, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın bilgisi doğrultusunda yürütülen çalışmada fiziki takibe alınan şüpheli gözaltına alınırken, araçta ve üzerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 kol saati, iPad ile avro, dolar, İsviçre frangı ve Türk lirasından oluşan yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.
Hızlı Özet Göster
- Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu suçundan uluslararası kırmızı bültenle aranan 33 yaşındaki Alman uyruklu S.D., MİT, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
- Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda şüphelinin aracı Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda tespit edilerek durduruldu.
- Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 kol saati ve iPad ele geçirildi.
- Aramalarda farklı para birimlerinde toplam 37 bin 950 avro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 lira nakit para bulundu.
- Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından uyuşturucu suçundan aranan şüphelinin Bodrum'da bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 33 yaşındaki Alman uyruklu S.D., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra farklı para birimlerinde yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.
BODRUM'DA İZİNE ULAŞILDI
Interpol-Europol Daire Başkanlığınca "uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle aranan S.D'nin Bodrum'da bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
MİT, EMNİYET VE JANDARMA ORTAK HAREKET ETTİ
Bunun üzerine MİT, emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi çevresinde olabileceği değerlendirildi.
FİZİKİ TAKİP SONUÇ VERDİ
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, şüphelinin kullandığı araç Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda tespit edildi.
OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI
Ekipler tarafından gerçekleştirilen fiziki takibin ardından araç durduruldu, şüpheli gözaltına alındı.
ARAMALARDA ÇOK SAYIDA MATERYAL ÇIKTI
Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda
- 8 cep telefonu,
- 4 GSM hattı,
- 3 kol saati,
- iPad,
- 37 bin 950 avro,
- 5 bin 150 dolar,
- 6 bin 50 İsviçre frangı,
- 101 bin 200 lira ele geçirildi.