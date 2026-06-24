Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 kol saati ve iPad ele geçirildi.

Aramalarda farklı para birimlerinde toplam 37 bin 950 avro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı ve 101 bin 200 lira nakit para bulundu.