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CHP'de dest-i izdivaç: Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu sessiz sedasız evlendi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun sessiz sedasız nikah kıydı. Böylelikle Meclis tarihinde ilk kez aktif olarak görevde bulunan iki milletvekili dünyaevine girmiş oldu.

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CHP'de dest-i izdivaç: Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu sessiz sedasız evlendi
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  • CHP'de yaşanan ayrışma sürecinde Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları dikkat çekiyor.
  • CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu sessiz sedasız evlendi.
  • Nikah merasimine dair kamuoyuna fotoğraf yansımadı, bu evlilik TBMM'de bir ilk olarak kayda geçti.
  • Meclis tarihinde ilk kez aktif görevdeki iki milletvekili dünyaevine girdi.
CHP'de "mutlak butlan" sonrası kesif bir ayrışma sürerken yeni parti hazırlığındaki Özgür Özel cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SESSİZ SEDASIZ NİKAH

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun sessiz sedasız evlendiği öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Evrim Rızvanoğlu evlendi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Evrim Rızvanoğlu evlendi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

İkilinin nikah merasimine dair kamuoyuna hiçbir fotoğraf yansımazken; bu evlilik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de (TBMM) bir ilk olarak kayıtlara geçti.

CHP'de dest-i izdivaç: Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu sessiz sedasız evlendi-3

MECLİS TARİHİNDE İLK

Meclis tarihinde ilk kez aktif olarak görevde bulunan iki milletvekili dünyaevine girmiş oldu.

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CHP'de dest-i izdivaç: Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu sessiz sedasız evlendi-5 CHP'de dest-i izdivaç: Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu sessiz sedasız evlendi-6 CHP'de dest-i izdivaç: Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu sessiz sedasız evlendi-7

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