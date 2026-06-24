CHP'de dest-i izdivaç: Murat Emir ile Evrim Rızvanoğlu sessiz sedasız evlendi

Meclis tarihinde ilk kez aktif görevdeki iki milletvekili dünyaevine girdi.

Nikah merasimine dair kamuoyuna fotoğraf yansımadı, bu evlilik TBMM'de bir ilk olarak kayda geçti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Evrim Rızvanoğlu evlendi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



İkilinin nikah merasimine dair kamuoyuna hiçbir fotoğraf yansımazken; bu evlilik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de (TBMM) bir ilk olarak kayıtlara geçti.