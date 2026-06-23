Cadde-sokakları canlı yayınlayan belediyelere KVKK'dan uyarı: Kişisel verileri ihlal ediyorsunuz

Ülke genelinde yaygınlaşan bu uygulamanın hak ihlallerine yol açtığını belirleyen KVKK, kamuoyunu bilgilendirme kararı aldı.

İBB'nin ʺİstanbul'u Seyretʺ uygulamasında Taksim Meydanı görüntüsü de canlı yayınlanıyor.

YÜZLER GÖRÜNÜYOR PLAKALAR YAYINLANIYOR

Yapılan incelemelerde kameraların konumlandırılma açılarından dolayı vatandaşların yüzlerinin net şekilde seçildiği belirtilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu açıklamasında, "Belediyelerce turistik tanıtım amacıyla konumlandırılan kameraların açıları sebebiyle gerçek kişilerin yüzlerinin göründüğü ve araç plakalarının okunabildiği belirlenmiştir. Bu verilerin kişisel veri niteliğinde olduğu gözetildiğinde, kamerayla izleme, görüntüler kaydedilmese dahi internet üzerinden canlı olarak yayımlanması, kişisel verileri erişilebilir kıldığından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bir kişisel veri işleme faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle veri sorumlusu olan belediyelerin kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere yetkisiz erişilmesini önlemek amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alması zorunludur." denildi.