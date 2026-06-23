Cadde-sokakları canlı yayınlayan belediyelere KVKK'dan uyarı: Kişisel verileri ihlal ediyorsunuz
Belediyelerin internet siteleri üzerinden yaptığı cadde, sokak, park canlı yayınları için Kişisel Verileri Koruma Kurumundan kırmızı kart geldi. KVKK, meydan ve sahillerdeki kameraların vatandaşların yüzlerini ve araç plakalarını deşifre ettiğini belirledi. Bu durumun kötü niyetli kişilere zemin hazırladığına ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğinine dikkat çekilen kararda, canlı yayınların ivedilikle sonlandırılması gerektiği vurgulandı. Karara uymayan ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayan belediyeler hakkında kanuni işlem başlatılacağı duyuruldu.
Hızlı Özet Göster
- Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla cadde, meydan ve sahillere kurduğu kameraların canlı yayınlarını durdurması için ihtar gönderdi.
- KVKK, kamera açıları nedeniyle vatandaşların yüzlerinin net görüldüğünü ve araç plakalarının okunabildiğini tespit etti.
- Kurul, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediyelere turistik tanıtım için canlı kamera izleme yetkisi vermediğini bildirdi.
- KVKK, canlı yayınlanan görüntülerin hırsızlık, tehdit, şantaj ve şiddet gibi kötü niyetli amaçlarla kullanılma riski taşıdığını açıkladı.
- Kararlara uymayan belediyeler hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanabilecek.
Belediyelerin turistik tanıtım amacıyla internet sitelerinden canlı yayınladığı sokak ve meydan görüntüleri, kişisel veri güvenliği engeline takıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), vatandaşların özel hayatını tehlikeye atan bu uygulamaya karşı harekete geçerek belediyelere çok net bir ihtar gönderdi.
Belediyelerin turistik tanıtım amacıyla cadde, meydan, park, sahil gibi işlek bölgelere kameralar kurduğunu saptayan KVKK, bu görüntülerin internette herkesin izleyebileceği şekilde yayınlanması üzerine çok sayıda ihbar aldı.
Ülke genelinde yaygınlaşan bu uygulamanın hak ihlallerine yol açtığını belirleyen KVKK, kamuoyunu bilgilendirme kararı aldı.
YÜZLER GÖRÜNÜYOR PLAKALAR YAYINLANIYOR
Yapılan incelemelerde kameraların konumlandırılma açılarından dolayı vatandaşların yüzlerinin net şekilde seçildiği belirtilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu açıklamasında, "Belediyelerce turistik tanıtım amacıyla konumlandırılan kameraların açıları sebebiyle gerçek kişilerin yüzlerinin göründüğü ve araç plakalarının okunabildiği belirlenmiştir. Bu verilerin kişisel veri niteliğinde olduğu gözetildiğinde, kamerayla izleme, görüntüler kaydedilmese dahi internet üzerinden canlı olarak yayımlanması, kişisel verileri erişilebilir kıldığından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bir kişisel veri işleme faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle veri sorumlusu olan belediyelerin kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere yetkisiz erişilmesini önlemek amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alması zorunludur." denildi.
GÜVENLİK KAPSAMINA GİRMEZ
Kanunda kişisel verilerin işlenme şartlarının açıkça belirlendiğini hatırlatan Kurul, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın verilerin işlenemeyeceğini bildirdi.
Belediyelerin görevlerini düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun yerel yönetimlere turizm hizmeti yapma yetkisi verdiğinin aktarıldığı KVKK bildiriminde, "Ancak bu hüküm, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla doğrudan kamerayla canlı izleme yapabileceğine dair açık bir yasal yükümlülük içermemektedir. Ayrıca bu tür yayınlar, yetkili kamu makamlarınca kamusal alanların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan izlemeler kapsamında da değerlendirilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
KÖTÜ NİYETLİ KULLANIM TEHLİKESİ
Vatandaşların dinlendiği, vakit geçirdiği alanlarda kamerayla yapılan izlemelerin özel hayatın gizliliğine müdahale oluşturduğunu vurgulayan KVKK, anlık yayınların tehlikelerine işaret etti.
Görüntülerin sınırsız sayıda kişi tarafından erişilebilir olmasının riskler barındırdığını aktaran KVKK, bu durumun üçüncü kişiler tarafından hırsızlık, tehdit, şantaj, şiddet gibi kötü niyetli amaçlarla kaydedilmesini, aktarılmasını, kullanılmasını mümkün kıldığını açıkladı.
İDARİ YAPTIRIM GELEBİLİR
Yaşanan durumun telafisi güç zararlar doğurabileceğini belirten Kurul, belediyelerin mevcut canlı yayın faaliyetlerini durdurması gerektiğini vurguladı.
Alternatif yolların bulunması gerektiğinin altını çizen KVKK ihtarında konuya şu sözlerle işaret edildi:
"Bu kapsamda, belediyelerin turizm ve tanıtım amacıyla gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan ve 6698 sayılı Kanun'da yer alan herhangi bir hukuki sebebe dayanmayan mevcut canlı yayın faaliyetlerini ivedilikle durdurması ve söz konusu canlı yayın faaliyetlerinin ilgili kişilerin kişisel verileri işlenmeyecek şekilde alternatif yollarla sağlanması hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, kişisel veri güvenliğine yönelik gerekli tedbirlere ve Kurul kararlarına uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumlusu belediyeler hakkında idari yaptırım tesis edilebileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."