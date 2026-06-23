Turizm sektörünün temsilcileri Bakan Ersoy ile bir araya geldi | Sürdürülebilir büyüme masaya yatırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün güncel gündemini değerlendirdi. Toplantıda sürdürülebilir büyüme, yatırım ortamının güçlendirilmesi, sektörün ihtiyaçları ve Türkiye'nin küresel turizmdeki konumunu daha ileriye taşıyacak adımlar ele alınırken, turizmde elde edilen başarıların kalıcı hale getirilmesi, rekabet gücünün artırılması ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.
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- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün mevcut durumu ve geleceğini değerlendirdi.
- Toplantıya TÜROB Başkanı Müberra Eresin, BETUYAP Başkanı Ali Özdoğan, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ve TTYD Başkanı Oya Narin katıldı.
- Toplantıda sürdürülebilir büyüme, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve Türkiye'nin küresel turizmdeki konumunu ileriye taşıyacak adımlar görüşüldü.
- Türkiye'nin turizm alanında elde ettiği başarıların kalıcı hale getirilmesi ve sektörün rekabet gücünün artırılması ele alındı.
- Kamu ve özel sektör arasındaki güçlü iş birliğinin önemi vurgulandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TOPLANTIYA SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ KATILDI
Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAP) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ve Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin katıldı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME MASAYA YATIRILDI
Bakan Ersoy paylaşımında, toplantıda turizm sektörünün güncel gündeminin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirterek, sürdürülebilir büyüme, yatırım ortamının güçlendirilmesi, sektörün ihtiyaçları ve Türkiye'nin küresel turizmdeki güçlü konumunu daha da ileriye taşıyacak adımlar üzerine istişarelerde bulunulduğunu ifade etti.
KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Türkiye'nin son yıllarda turizm alanında elde ettiği başarıların kalıcı hale getirilmesi ve sektörün rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, kamu ve özel sektör arasındaki güçlü iş birliğinin önemine dikkat çekildi.
Bakan Ersoy, paylaşımında şu değerlendirmeye yer verdi:
Turizmde sürdürülebilir büyüme, yatırım ortamının güçlendirilmesi, sektörün ihtiyaçları ve Türkiye'nin küresel turizmdeki güçlü konumunu daha da ileriye taşıyacak adımlar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Kamu-özel sektör iş birliğiyle ülkemizin turizm potansiyelini geliştirmeye ve sektörümüzü yeni başarılara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.
Türkiye'nin turizm vizyonu doğrultusunda sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen düzenli istişarelerin devam edeceği belirtilirken, turizm yatırımlarının desteklenmesi ve sektörün sürdürülebilir gelişiminin güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.