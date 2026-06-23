Türkiye'nin turizm alanında elde ettiği başarıların kalıcı hale getirilmesi ve sektörün rekabet gücünün artırılması ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün mevcut durumu ve geleceğini değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

TOPLANTIYA SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ KATILDI

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAP) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ve Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME MASAYA YATIRILDI

Bakan Ersoy paylaşımında, toplantıda turizm sektörünün güncel gündeminin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirterek, sürdürülebilir büyüme, yatırım ortamının güçlendirilmesi, sektörün ihtiyaçları ve Türkiye'nin küresel turizmdeki güçlü konumunu daha da ileriye taşıyacak adımlar üzerine istişarelerde bulunulduğunu ifade etti.