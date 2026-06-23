DHKP/C’nin inine girildi | 8 ilde şafak operasyonu: 24 terör şüphelisi gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKP/C terör örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Örgüt ideolojisi doğrultusunda eylemlere katılan, sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKP/C terör örgütünün hücre yapılanmalarına yönelik İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Operasyonda 46 adrese baskın yapılarak 24 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt ideolojisi doğrultusunda düzenlenen açıklamalara katıldığı ve sosyal medyada örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
- Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
- Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İstanbul'da sabahın hain terör örgütü DHKP/C'nin hücre yapılanmalarını çökertmek için dev operasyonun düğmesine basıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
HÜCRE YAPILANMASI HEDEFTE
Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, haklarında "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında beyan bulunan şüpheliler hedef alındı.
Bu kişilerin, örgüt ideolojisi doğrultusunda düzenlenen açıklamalara katıldığı, sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Operasyon kapsamında İstanbul'da 32, Ankara'da 4, Hatay'da 3, İzmir'de 3, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli'de 1'er olmak üzere toplam 46 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
FİRARİLER RADARDA
Gözaltına alınan 24 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.