DHKP/C’nin inine girildi | 8 ilde şafak operasyonu: 24 terör şüphelisi gözaltında

Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt ideolojisi doğrultusunda düzenlenen açıklamalara katıldığı ve sosyal medyada örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKP/C terör örgütünün hücre yapılanmalarına yönelik İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da sabahın hain terör örgütü DHKP/C'nin hücre yapılanmalarını çökertmek için dev operasyonun düğmesine basıldı.

HÜCRE YAPILANMASI HEDEFTE

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, haklarında "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında beyan bulunan şüpheliler hedef alındı.

Bu kişilerin, örgüt ideolojisi doğrultusunda düzenlenen açıklamalara katıldığı, sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hain terör örgütü DHKP/C’nin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla 8 ilde büyük operasyon gerçekleştirildi. (Fotoğraflar: AA / Arşiv)

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon kapsamında İstanbul'da 32, Ankara'da 4, Hatay'da 3, İzmir'de 3, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli'de 1'er olmak üzere toplam 46 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

FİRARİLER RADARDA

Gözaltına alınan 24 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel