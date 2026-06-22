Stuttgart–Gaziantep seferi uçağının lastiği patladı: 186 yolcu tahliye edildi

SunExpress'e ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan TC-SPE kuyruk tescilli uçağın Gaziantep Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar oluştu.

Uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olayla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme çalışmalarını başlattı.