Stuttgart–Gaziantep seferi uçağının lastiği patladı: 186 yolcu tahliye edildi
Gaziantep Havalimanı’nda korku dolu anlar yaşandı. Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren SunExpress uçağının inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar meydana geldi. Uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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- SunExpress'e ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan TC-SPE kuyruk tescilli uçağın Gaziantep Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar oluştu.
- Uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olayla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme çalışmalarını başlattı.
SunExpress'e ait Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağında iniş sonrası teknik arıza meydana geldi.
UÇAĞIN LASTİĞİ PATLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan TC-SPE kuyruk tescilli uçağın lastiğinin patladığını ve ön iniş takımında hasar oluştuğunu açıkladı.
186 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.
OLAY SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşanan olay sonrası teknik inceleme ve değerlendirme çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel