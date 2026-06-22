CANLI YAYIN
Geri

Stuttgart–Gaziantep seferi uçağının lastiği patladı: 186 yolcu tahliye edildi

Gaziantep Havalimanı’nda korku dolu anlar yaşandı. Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren SunExpress uçağının inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar meydana geldi. Uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Stuttgart–Gaziantep seferi uçağının lastiği patladı: 186 yolcu tahliye edildi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • SunExpress'e ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan TC-SPE kuyruk tescilli uçağın Gaziantep Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar oluştu.
  • Uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olayla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme çalışmalarını başlattı.

SunExpress'e ait Stuttgart–Gaziantep seferini gerçekleştiren yolcu uçağında iniş sonrası teknik arıza meydana geldi.

UÇAĞIN LASTİĞİ PATLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan TC-SPE kuyruk tescilli uçağın lastiğinin patladığını ve ön iniş takımında hasar oluştuğunu açıkladı.

Stuttgart–Gaziantep seferi uçağının lastiği patladı: 186 yolcu tahliye edildi-2

186 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

OLAY SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası teknik inceleme ve değerlendirme çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Stuttgart–Gaziantep seferi uçağının lastiği patladı: 186 yolcu tahliye edildi-4 Stuttgart–Gaziantep seferi uçağının lastiği patladı: 186 yolcu tahliye edildi-5 Stuttgart–Gaziantep seferi uçağının lastiği patladı: 186 yolcu tahliye edildi-6
Takvim Kaynak Tercihleri
Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 2 yaralı | Dışişleri'nden "gerilimi düşürün" uyarısı
SONRAKİ HABER

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler