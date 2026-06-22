28 Haziran 2026 saat 00.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar Ankara'da tüm toplantı, gösteri, yürüyüş ve eylemler yasaklandı.

Başkent Ankara, kritik bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanırken güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarılıyor. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği, hem şehirdeki huzur ortamının sürdürülmesi hem de zirveye katılacak olan yabancı delegasyonların can güvenliğinin sağlanması amacıyla çok önemli kararlaras imza attı. Sosyal medya üzerinden yapılan eylem çağrılarını ve geçmiş zirvelerde yaşanan olayları titizlikle analiz eden güvenlik bürokrasisi, başkent genelinde adeta kuş uçurtmayacak önlemleri devreye alıyor.

KRİTİK GÜZERGAHLARDA ÖZEL ÖNLEM

Alınan kararlar doğrultusunda, özellikle NATO Zirvesi'nin gerçekleştirileceği alanlar, liderler ile heyetlerin konaklayacağı oteller ve geçiş yapacakları ana güzergahlar birer hassas bölge olarak ilan edildi. Bu bölgelere yetkisiz, ruhsatsız ve izinsiz hiçbir aracın ya da şahsın girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Giriş ve çıkışlar kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimi altında kontrollü olarak sağlanacak.

BAŞKENT SEMALARINDA DRONE UÇURMAK YASAKLANDI

Teknolojik güvenlik tedbirleri kapsamında, zirve takvimi ve öncesini kapsayan tarihlerde Ankara hava sahası da sıkı koruma altına alınıyor. Valilikten özel ve resmi bir izin belgesi alınmadığı müddetçe, şehir genelinde her türlü insansız hava aracının (drone vb.) uçurulması tamamen yasaklandı. Karara uymayanlar hakkında anında yasal işlem başlatılacak.

13 GÜN BOYUNCA TÜM EYLEMLER ASKIYA ALINDI

Kamu düzeninin bozulmaması ve yasa dışı provokasyonların önüne geçilmesi amacıyla ise bir adım toplantı ve gösteriler konusunda atıldı. 28 Haziran 2026 günü saat 00.00'dan başlayarak 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59'u gösterene kadar (toplamda 13 gün boyunca) Ankara il sınırları içerisinde; açık veya kapalı alanlarda toplanmak, miting yapmak, gösteri yürüyüşü düzenlemek, basın açıklaması okumak, oturma eylemi, açlık grevi veya protestolara girişmek yasaklandı.

Ayrıca bu süre zarfında stant açılmasına, çadır kurulmasına, bildiri, el ilanı ya da broşür dağıtılması ile asılacak afiş ve pankartlara da müsaade edilmeyecek.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel