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AK Parti'ye yeni katılımlar yolda! Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık ediyor

AK Parti, Ankara’da 1 milyon üyeyi aştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı’na başkanlık edecek. Partiye yeni katılımlar bekleniyor.

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AK Parti'ye yeni katılımlar yolda! Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Toplantı, AK Parti'nin Ankara'da 1 milyon üye sayısını aşması dolayısıyla düzenleniyor.

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Bu kapsamda AK Parti'ye yeni katılımlar da bekleniyor.

Kulislerde iki belediye başkanının bugün düzenlenecek programda AK Parti rozeti takması bekleniyor.

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AK Parti'ye yeni katılımlar yolda! Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık ediyor-2 AK Parti'ye yeni katılımlar yolda! Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık ediyor-3 AK Parti'ye yeni katılımlar yolda! Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık ediyor-4
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