AK Parti'ye yeni katılımlar yolda! Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık ediyor
AK Parti, Ankara’da 1 milyon üyeyi aştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı’na başkanlık edecek. Partiye yeni katılımlar bekleniyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'na başkanlık ediyor.
Toplantı, AK Parti'nin Ankara'da 1 milyon üye sayısını aşması dolayısıyla düzenleniyor.
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Bu kapsamda AK Parti'ye yeni katılımlar da bekleniyor.
Kulislerde iki belediye başkanının bugün düzenlenecek programda AK Parti rozeti takması bekleniyor.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel