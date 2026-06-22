AK Parti'ye yeni katılımlar yolda! Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'na başkanlık ediyor.



Toplantı, AK Parti'nin Ankara'da 1 milyon üye sayısını aşması dolayısıyla düzenleniyor.





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Bu kapsamda AK Parti'ye yeni katılımlar da bekleniyor.



Kulislerde iki belediye başkanının bugün düzenlenecek programda AK Parti rozeti takması bekleniyor.

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Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel