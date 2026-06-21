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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi değnekçilere operasyon: 30 gözaltı | Bahşiş kılıfı ortaya çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde korsan otoparkçılık yapıldığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntüleri ve mağdur ifadelerinin incelenmesinin ardından eğlence mekanı çalışanları, valeler ve değnekçilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kara yolu olarak belirlenen alanları işgal ettikleri tespit edilen 30 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil "bahşiş" aldıklarını savundu. Emniyet, park parası adı altında ücret talep etmenin yasa dışı olduğunu vurgulayarak vatandaşları uyardı.

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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi değnekçilere operasyon: 30 gözaltı | Bahşiş kılıfı ortaya çıktı
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  • Ankara'da NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında korsan otoparkçılık yapan 30 şüpheli gözaltına alındı.
  • Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cadde ve eğlence mekanları önlerinde haksız kazanç elde eden değnekçilere operasyon düzenledi.
  • Operasyonda eğlence mekanı çalışanları, valeler ve değnekçilerin kara yolu olarak belirlenmiş alanları işgal ettikleri tespit edildi.
  • Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil bahşiş aldıklarını iddia etti.
  • Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre park parası almanın yasa dışı olduğunu bildirdi.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde güvenlik ve kamu düzenine yönelik denetimler sıklaştırılırken, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, sürücülerden park ücreti adı altında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında korsan otoparkçılık yapan 30 şüpheli gözaltına alındı.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Ankara'da NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında korsan otoparkçılık yapan 30 şüpheli gözaltına alındı.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

DEĞNEKÇİLERE OPERASYON
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 7-8 Temmuz NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında oluşturulan önlem paketi doğrultusunda operasyonlarını hızlandırdı.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi değnekçilere operasyon: 30 gözaltı | Bahşiş kılıfı ortaya çıktı-3

PARK PARASINA "BAHŞİŞ" KILIFI
Güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ifadelerinin incelenmesinin ardından eğlence mekanı çalışanları, valeler ve değnekçilere yönelik 'Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru' operasyonu düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, kara yolu olarak belirlenmiş alanları işgal ettikleri tespit edilen 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil, 'bahşiş' aldıklarını öne sürdü.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil bahşiş aldıklarını iddia etti.Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil bahşiş aldıklarını iddia etti.

VATANDAŞLARA UYARI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre park parası adı altında ücret almanın yasa dışı olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi değnekçilere operasyon: 30 gözaltı | Bahşiş kılıfı ortaya çıktı-5 Ankara'da NATO Zirvesi öncesi değnekçilere operasyon: 30 gözaltı | Bahşiş kılıfı ortaya çıktı-6 Ankara'da NATO Zirvesi öncesi değnekçilere operasyon: 30 gözaltı | Bahşiş kılıfı ortaya çıktı-7
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