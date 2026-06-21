Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre park parası almanın yasa dışı olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde sürücülerden park ücreti değil bahşiş aldıklarını iddia etti.

Operasyonda eğlence mekanı çalışanları, valeler ve değnekçilerin kara yolu olarak belirlenmiş alanları işgal ettikleri tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cadde ve eğlence mekanları önlerinde haksız kazanç elde eden değnekçilere operasyon düzenledi.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde güvenlik ve kamu düzenine yönelik denetimler sıklaştırılırken, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında korsan otoparkçılık yapan 30 şüpheli gözaltına alındı.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

DEĞNEKÇİLERE OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 7-8 Temmuz NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında oluşturulan önlem paketi doğrultusunda operasyonlarını hızlandırdı.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.