Kamu görevlilerinin organize orman işgaline mahkeme 'dur' dedi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Antalya Valiliği YİKOB ve Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bazı kamu personeli, Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki 45 bin 191 metrekarelik orman arazisini aralarında bölüştürerek işgal etti.

Memurlar arazinin 2/B kapsamına alınması için Antalya Kadastro Mahkemesi'ne dava açarak hazine adına tescil ve kendi lehlerine kullanım şerhi verilmesini talep etti.

Mahkeme, davacıların hukuki yararı ve dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti ve itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından geri çevrildi.

Olay CİMER üzerinden İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na şikayet edildi ve sorumlular hakkında yasal ve idari işlem talep edildi.

Antalya Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bazı kamu personelinin, Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki 45 bin 191 metrekarelik orman arazisini kendi aralarında 1000'er metrekare şeklinde bölüştükleri ortaya çıktı. Aralarında emeklilerin de bulunduğu memurların, söz konusu alanı işgal ederek 2/B (orman vasfını yitirmiş arazi) kapsamına aldırmak için organize hareket ettiği belirlendi.

Ormanı bölüşen kamu personeline mahkeme 'dur' dedi. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşiv, DHA'ya aittir) ORMAN VASFINI YİTİRDİĞİ SAVUNULDU Orman Kadastro Komisyonu'nun alanı "orman arazisi" olarak tescil etmesinin ardından, YİKOB personeli N.U.B., O.G., B.K. ve emekli M.H. ile A.Y., G.K. ve A.P. isimli şahıslar Antalya Kadastro Mahkemesi'ne dava açtı. Davacılar, alanın orman vasfını kaybettiğini savunarak hazine adına tescilini ve kendi lehlerine kullanım şerhi verilmesini talep etti.