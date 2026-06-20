Kamu görevlilerinin organize orman işgaline mahkeme 'dur' dedi
Antalya’da YİKOB ve Büyükşehir Belediyesi’nde görevli bazı kamu personelinin, Kepez’deki 45 bin metrekarelik orman arazisini kendi aralarında bölüştüğü ortaya çıktı. Memurların araziyi üstlerine geçirmek için açtığı davalar mahkemece reddedilirken, skandal idari soruşturma için CİMER’e taşındı.
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- Antalya Valiliği YİKOB ve Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bazı kamu personeli, Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki 45 bin 191 metrekarelik orman arazisini aralarında bölüştürerek işgal etti.
- Memurlar arazinin 2/B kapsamına alınması için Antalya Kadastro Mahkemesi'ne dava açarak hazine adına tescil ve kendi lehlerine kullanım şerhi verilmesini talep etti.
- Mahkeme, davacıların hukuki yararı ve dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti ve itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından geri çevrildi.
- Olay CİMER üzerinden İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na şikayet edildi ve sorumlular hakkında yasal ve idari işlem talep edildi.
Antalya Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bazı kamu personelinin, Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'ndeki 45 bin 191 metrekarelik orman arazisini kendi aralarında 1000'er metrekare şeklinde bölüştükleri ortaya çıktı. Aralarında emeklilerin de bulunduğu memurların, söz konusu alanı işgal ederek 2/B (orman vasfını yitirmiş arazi) kapsamına aldırmak için organize hareket ettiği belirlendi.
ORMAN VASFINI YİTİRDİĞİ SAVUNULDU
Orman Kadastro Komisyonu'nun alanı "orman arazisi" olarak tescil etmesinin ardından, YİKOB personeli N.U.B., O.G., B.K. ve emekli M.H. ile A.Y., G.K. ve A.P. isimli şahıslar Antalya Kadastro Mahkemesi'ne dava açtı. Davacılar, alanın orman vasfını kaybettiğini savunarak hazine adına tescilini ve kendi lehlerine kullanım şerhi verilmesini talep etti.
ORGANİZE ÇABA SONUÇSUZ KALDI
Orman yönetimi ise arazinin devletin tasarrufunda olduğunu ve zilyetlikle kazanılamayacağını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, davacıların hukuki yararı ve dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Bu karara yapılan itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Hukuk Dairesi tarafından geri çevrildi.
OLAY CİMER'E TAŞINDI: İDARİ CEZA TALEBİ
Skandalın yargı boyutunun yanı sıra, konu CİMER aracılığıyla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na da şikayet edildi. Şikayet dilekçesinde, kamu görevlilerinin organize bir şekilde devlet arazisi üzerinde hak iddia ettikleri vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
Görevlerini ifa ederken tarafsızlık ilkesine bağlı kalmak ve devleti temsil etmenin getirdiği sorumlulukla topluma örnek teşkil edecek tutum ve davranışlar sergilemek zorunda olduğu, kamunun menfaatini korumanın her memurun öncelikli vazifesi olduğu hatırlatılan dilekçede, sorumlular hakkında gerekli yasal ve idari işlemlerin yapılması talep edildi.