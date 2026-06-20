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Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: 3 kişi hastaneye kaldırıldı! Seferler yeniden başladı

İstanbul’un en yoğun ulaşım hatlarından biri olan M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda arıza meydana geldi. Yolcular tahliye edilirken, seferlerde ciddi aksamalar yaşandı. Metro İstanbul, gece boyunca süren çalışmaların ardından hattın sabah 06.45 itibarıyla yeniden normal işletmeye geçtiğini açıkladı.

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Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: 3 kişi hastaneye kaldırıldı! Seferler yeniden başladı
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  • İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda bir metro aracında arıza meydana geldi.
  • Arıza nedeniyle tünel bölgesinden yolcu tahliyesi yapıldı ve sosyal medyada aracın raydan çıktığı iddia edildi.
  • Tahliye edilen yolcular raylar üzerinden yürüyerek en yakın istasyona ulaştı.
  • Olay sırasında herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.
  • Olayın nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

İstanbul'da günlük olarak binlerce yolcunun kullandığı M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan metro aracı Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

YOLCULAR RAYLAR ÜZERİNDEN İSTASYONA YÜRÜDÜ

Olayın ardından hatta seferler aksarken, metroda bulunan yolcular tünel bölgesinden tahliye edildi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yolcuların raylar üzerinden yürüyerek en yakın istasyona ulaştığı görüldü.

Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: 3 kişi hastaneye kaldırıldı! Seferler yeniden başladı-3

Yaşanan panik anlarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından metro hattında inceleme başlatılırken, seferlerde aksama yaşandığı öğrenildi.

SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Yaşanan arızanın ardından hattaki çalışmalar gece boyunca devam etti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda seferlerin 20 Haziran sabah saat 06.45 itibarıyla yeniden normal düzene döndüğü bildirildi. Arıza nedeniyle gece seferleri iptal edilirken, İETT otobüsleriyle ek ulaşım desteği sağlanmıştı.

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Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: 3 kişi hastaneye kaldırıldı! Seferler yeniden başladı-5 Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: 3 kişi hastaneye kaldırıldı! Seferler yeniden başladı-6 Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda arıza: 3 kişi hastaneye kaldırıldı! Seferler yeniden başladı-7

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