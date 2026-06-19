Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü: 2 işçiden acı haber

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Olgun ve Abdullah Kaya'nın hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yaralanan 4 işçi Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve Hamit Sarı ile Süleyman Türkoğlu hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Bölücek Mahallesi'nde bir bina inşaatında iskele çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Olay, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta malzemeleri üst katlara taşıyan makaranın devrilmesi üzerine işçilerin bulunduğu iskele çöktü.

Kütahya'da bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Yaralanan Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İskelede bulunan işçiler yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ İŞÇİDEN ACI HABER

Hastanede tedavi altına alınan işçilerden Hamit Sarı ve Süleyman Türkoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Mustafa Olgun ve Abdullah Kaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel