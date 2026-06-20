ASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimat: Başkan Erdoğan törene katılacak!

Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç etme kabiliyetini ortaya koydu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda CAm. ROMAN Korveti ile TCG KOÇHİSAR Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi teslim töreni gerçekleştirilecek.

Türkiye askerî gemi inşa kabiliyetini ulusal ve uluslararası alanda kalitesini bir kez daha ortaya koyacak.



BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın katılımıyla bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen CAm. ROMAN Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına; TCG KOÇHİSAR (P-1221) Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri'ne bugün teslim edilecek.

Askeri gemiler törenle teslim ediliyor

SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE YENİ AŞAMA

Teslimatlarla hem Türk Deniz Kuvvetlerinin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlanacak hem de Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayii iş birliği yeni bir aşamaya taşınacak.