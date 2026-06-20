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ASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimat: Başkan Erdoğan törene katılacak!

İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilen CAm. ROMAN Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına; TCG KOÇHİSAR (P-1221) Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri’ne bugün teslim edilecek. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan katılacak.

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ASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimat: Başkan Erdoğan törene katılacak!
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  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda CAm. ROMAN Korveti ile TCG KOÇHİSAR Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi teslim töreni gerçekleştirilecek.
  • ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen CAm. ROMAN Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.
  • TCG KOÇHİSAR (P-1221) Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.
  • Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç etme kabiliyetini ortaya koydu.
  • CAm. ROMAN Korveti keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği ve muharip görevlerde kullanılacak.

Türkiye askerî gemi inşa kabiliyetini ulusal ve uluslararası alanda kalitesini bir kez daha ortaya koyacak.

BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın katılımıyla bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen CAm. ROMAN Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına; TCG KOÇHİSAR (P-1221) Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri'ne bugün teslim edilecek.

Video Oynatma İkonu Askeri gemiler törenle teslim ediliyor

SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE YENİ AŞAMA

Teslimatlarla hem Türk Deniz Kuvvetlerinin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlanacak hem de Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayii iş birliği yeni bir aşamaya taşınacak.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

BÖLGESEL DENİZ GÜVENLİĞİ

Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılacak olan CAm. ROMAN Korveti, ASFAT'ın ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın köklü tersanecilik tecrübesi ve Türk savunma sanayii ekosisteminin güçlü katkılarıyla inşa edildi.

ASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimatASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimat

Gemi; keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği ve muharip görevlerde kullanılabilecek modern sistemleriyle Romanya Deniz Kuvvetlerinin Karadeniz başta olmak üzere bölgesel deniz güvenliğine önemli katkılar sunacak.

ASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimatASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimat

HEM NATO HEM AB ÜYESİ

Bu teslimat, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatındaki ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından da stratejik öneme sahip. ASFAT, Romanya'ya gerçekleştirdiği savaş gemisi ihracatıyla Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç etme kabiliyetini ortaya koydu. Bu yolla dost ve müttefik ülkelerle güvene dayalı, sürdürülebilir ve yüksek teknoloji odaklı iş birliği modelini güçlendirilmiş olduğu değerlendiriliyor.

ASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimatASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimat

GENİŞ GÖREV YELPAZESİ

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek TCG KOÇHİSAR (P-1221) ise Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri kapsamında inşa edildi. TCG KOÇHİSAR; deniz yetki alanlarının korunması, keşif ve gözetleme faaliyetleri, deniz güvenliği harekâtı, karakol görevleri ve insani yardım faaliyetleri gibi geniş görev yelpazesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin etkinliğine katkı sağlayacak.

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ASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimat: Başkan Erdoğan törene katılacak!-6 ASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimat: Başkan Erdoğan törene katılacak!-7 ASFAT’tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte teslimat: Başkan Erdoğan törene katılacak!-8

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