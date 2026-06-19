Silifke'yi soyan CHP'lileri bir e-posta ihbarı ifşaladı! İtiraflar ve etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı: İmarda kardeş santajı ihalede akraba kıyağı
Silifke Belediyesi'ni ahtapot gibi saran CHP'li rüşvet, irtikap ve yolsuzluk şebekesine tarihi bir operasyon düzenlenen operasyonun detayları etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan belediye personelinin anlattıklarıyla ortaya çıktı. Soruşturmada Başkan Turgut'un hesabına Nizamettin Ceylan tarafından bağış adı altında 10 milyon 650 bin TL para aktarıldığı ve bu paranın şahsi harcamalara gittiği tespit edildi. Belediye festival ihalelerini alan Erman Fatih Kirişçi'ye paraların Silifke Belediye Spor Kulübü üzerinden yasa dışı yollarla aktarıldığı belirlendi. Kutu kutu rüşvetin akaryakıt istasyonunda Turgut'a teslim edildiği itirafı gelirken belediye çalışanlarının ise parayı kardeşleri üzerinden aldığı bildirildi.
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- Mersin Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve belediye yönetim kadrosundan 17 kişi rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alındı.
- Soruşturmada Başkan Turgut'un hesabına Nizamettin Ceylan tarafından bağış adı altında 10 milyon 650 bin TL para aktarıldığı ve bu paranın şahsi harcamalara gittiği tespit edildi.
- İmar Müdürü Şeyma Savar Demren'in vatandaşlardan rüşvet talep ettiği ve paraların kardeşi Hasan Devrim Savar üzerinden Başkan Turgut'a aktarıldığı iddia edildi.
- Belediye festival ihalelerini alan Erman Fatih Kirişçi'ye paraların Silifke Belediye Spor Kulübü üzerinden yasa dışı yollarla aktarıldığı belirlendi.
- Operasyon e-posta yoluyla gelen ihbar üzerine başlatıldı ve şüphelilerden Erman Fatih Kirişçi'nin firari olduğu bildirildi.
Silifke Belediyesi'ni ahtapot gibi saran CHP'li rüşvet, irtikap ve yolsuzluk şebekesine tarihi bir operasyon düzenlendi. Aralarında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu 18 şüpheli eş zamanlı baskınlarla kıskıvrak yakalandı.
MAKAM ARACINDA DOLAR DOLUSU KUTU
İtirafçı beyanları, adım adım HTS takibi ve banka hesap hareketleriyle deşifre edilen örgütün; imar şantajından fahiş fiyatlı akraba ihalelerine, makam aracında teslim edilen 'dolar' dolu kutulardan, spor kulübü üzerinden aklanan milyonlarca liraya kadar dudak uçuklatan kirli çarkı gün yüzüne çıkarıldı.
SİLİFKE'DE YOLSUZLUK DEPREMİ: BAŞKAN VE YÖNETİM KADROSU GÖZALTINDA
Mersin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun süredir büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüttüğü dev yolsuzluk dosyasında düğmeye bastı. E-posta yoluyla gelen detaylı bir ihbarı mercek altına alan Başsavcılık; Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un bir numaralı şüpheli ve "örgüt yöneticisi" olarak yer aldığı rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddialarını en ince ayrıntısına kadar aydınlattı. 19 Haziran 2026 sabahı gerçekleştirilen şafak operasyonuyla belediyenin en üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.
|No
|Adı Soyadı
|Görevi / Ünvanı
|Durum
|1
|Mustafa Turgut
|Silifke Belediye Başkanı
|Yakalandı
|2
|Ezgi Erdağ Demirtaş
|Silifke Belediye Başkan Yardımcısı
|Yakalandı
|3
|Ersin Servi
|Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
|Yakalandı
|4
|Erdoğan Gürbüz
|Silifke Belediyesi Ayniyat Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
|Yakalandı
|5
|Osman Yılmaz
|Belediye Muhasebe Birimi
|Yakalandı
|6
|Şeyma Savar Demren
|Silifke Belediyesi İmar Müdürü
|Yakalandı
|7
|Turgut Ongun
|Silifke Belediye Başkanlık Makam Şoförü ve Basın Yayın Birim Amiri
|Yakalandı
|8
|Fikri Öz
|Silifke Belediyesi Personeli ve Silifke Belediye Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi
|Yakalandı
|9
|Bayram Ali Balcı
|Silifke Belediye Personeli
|Yakalandı
|10
|Sait Oğuz
|İmar Komisyon Başkanı ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı
|Yakalandı
|11
|Emrah Yılmaz
|Belirtilmedi
|Yakalandı
|12
|Hasan Devrim Savar
|Belirtilmedi
|Yakalandı
|13
|Aydın Anıl Uğur
|Belirtilmedi
|Yakalandı
|14
|Bora Tuğay
|Belirtilmedi
|Yakalandı
|15
|Esen Tuba Tol
|Belirtilmedi
|Yakalandı
|16
|Vehbi Turgut
|Belirtilmedi
|Yakalandı
|17
|Mert Devlet Turgut
|Belirtilmedi
|Yakalandı
|18
|Nizamettin Ceylan
|Belirtilmedi
|Yakalandı
|19
|Erman Fatih Kirişçi
|Belirtilmedi
|Aranıyor / Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor
1 ŞÜPHELİ FİRARİ
Belediyenin milyonluk festival ihalelerini toplayan ve para trafiğinin kilit ismi olan şüpheli Erman Fatih Kirişçi'nin ise firari olduğu ve yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen dijital materyaller ve belgelere el konulurken, soruşturmanın derinleşerek devam edeceği bildirildi.
MAKAM ARACINDA "KUTU KUTU" DOLAR TESLİMATI
Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise örgütün kuryeliğini yapan ancak sonradan etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan belediye personelinin anlattıklarıyla ortaya çıktı. Belediyede Basın Birim Amiri olan Turgut Ongun'un talimatıyla kuryelik yaptığını itiraf eden şüpheli, rüşvet çarkının nasıl işlediğini tek tek anlattı.
KAPALI KUTULARDA RÜŞVET
Mersin Matbaacılar Odası Başkanı olarak bilinen ve belediyenin matbaa işlerini alan Bora Tuğay'dan teslim aldığı kapalı kutuları defalarca kez Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'ye götürdüğünü belirten itirafçı, bir keresinde şüphelenip kutuyu açtığında içinin 200 TL'lik banknotlarla, bir başka seferinde ise 100 Amerikan Doları banknotlarla dolu olduğunu gördüğünü söyledi. İşin en vahim tarafı ise, kurye dolar dolu rüşvet kutusunu bir akaryakıt istasyonunda bekleyen Silifke Belediye Başkanlığı makam aracına bizzat teslim etmesiydi. Teslimat sırasında araçta Başkan Mustafa Turgut ve Turgut Ongun da bulunuyordu.
"İTİRAFÇIYI HTS VE KAMERALAR DOĞRULADI"
İtirafçının şok edici bu beyanları, Başsavcılığın HTS (telefon sinyali), PTS (plaka tanıma sistemi) ve banka incelemeleriyle milimetrik olarak doğrulandı. Rüşvetin teslim edildiği 18 Aralık 2025 tarihinde şüpheli müteahhit Bora Tuğay'ın bankadan tam da kutulara sığacak yüklü miktarda nakit para çektiği, kuryelerin telefon sinyallerinin saniye saniye teslimat adresleriyle uyuştuğu tespit edildi.
"İMARDA 'KARDEŞ' ŞANTAJI, İHALEDE 'AKRABA' KIYAĞI"
Suç örgütünün vatandaşı ve devleti nasıl soyduğu da savcılık dosyasında kalem kalem yer aldı. İddiaya göre; İmar Müdürü Şeyma Savar Demren, vatandaşların imar işlemlerini bilerek sürüncemede bırakıp rüşvete zorladı. Rüşvet vermeyi kabul edenler, parayı müdürün kardeşi Hasan Devrim Savar'ın hesabına yatırmak zorunda kaldı. Kardeş Savar ise bu paraları Başkan Mustafa Turgut'a elden aktardı.
YÖNETİM KADROSU HER İHALEDEN PAY ALIR
Vurgun bununla da sınırlı kalmadı. Başkan Turgut'un akrabaları Mert Devlet Turgut ve Vehbi Turgut üzerinden yiyecek, içecek ve zirai alım işlerinde belediyeye yüksek fiyatla fatura kesildiği, elde edilen haksız kazancın Özel Kalem Müdürü'ne aktarıldığı belirlendi. Ayrıca araç ihalelerinde şüpheli Aydın Anıl Uğur üzerinden dönen çarkta, her ihaleden yönetim kadrosunun pay aldığı saptandı.
|Sorgulanan Kişi
|Karşı Taraf
|İşlemin Yönü
|İşlem Türü
|İşlem Tarihi
|İşlem Tutarı (TL)
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|06.05.2026 10:50
|₺500.000,00
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|17.04.2026 01:59
|₺500.000,00
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|13.04.2026 05:04
|₺100.000,00
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|01.07.2025 04:45
|₺50.000,00
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|30.06.2025 04:35
|₺1.950.000,00
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|30.05.2025 12:22
|₺500.000,00
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|30.05.2025 12:21
|₺1.000.000,00
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|25.04.2025 03:04
|₺500.000,00
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|18.04.2025 03:59
|₺300.000,00
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|11.04.2025 04:03
|₺300.000,00
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|04.04.2025 03:26
|₺500.000,00
|Nizamettin Ceylan
|Mustafa Turgut
|Para Çıkışı
|EFT Gönderme
|06.01.2025 04:17
|₺100.000,00
SÖZDE BAĞIŞLAR TURGUT'UN ŞAHSİ HARCAMALARINA GİTTİ
Soruşturmada Başkan Mustafa Turgut'un banka hesapları da didik didik edildi. Hesaplara şüpheli Nizamettin Ceylan tarafından "bağış" adı altında 23 farklı işlemde toplam 10 Milyon 650 Bin TL para girişi yapıldığı ortaya çıktı. Ancak "bağış" olarak giren bu devasa meblağın belediyeye değil, Başkan Turgut'un şahsi ve günlük harcamalarına gittiği MASAK raporlarına yansıdı.
"BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DEĞİL KARA PARA AKLAMA MERKEZİ"
Belediyenin festival ihalelerini üç ayrı paravan şirketle alan Erman Fatih Kirişçi'ye ise paraların yasa dışı yollarla "Silifke Belediye Spor Kulübü" üzerinden aktarıldığı deşifre edildi. Kanunen profesyonel kulüplere aktarılması yasak olan belediye bütçesi, "Özel Talimat" ve "7001 nolu talimat" gibi gizli kodlarla kulüp hesabına, oradan da yandaş şirketlerin hesabına pompalandı. Ayrıca belediyenin şeffaf ihaleye çıkmamak için alımları parçalara bölerek EKAP sisteminden gizlediği ve usulsüz "doğrudan temin" yaptığı tespit edildi. Aylar süren fiziki ve teknik takibin ardından 19.06.2026 tarihinde başlatılan dev operasyonda, evlerinde ve belediyedeki makam odalarında arama yapıldı.
OPERASYON NASIL BAŞLADI?
Öte yandan CHP'li Silifke Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun bir ihbar sonrası başladığı bildirildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, e-posta yoluyla yapılan bir ihbar üzerine Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yönetici pozisyonunda bulunduğu öne sürülen suç örgütüne ilişkin soruşturma başlattı.
İhbarda, Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen festivaller kapsamında Erman Fatih Kirişçi'nin kendisine ait birden fazla şirketle festival ihalelerine katıldığı, üç ayrı firması aracılığıyla Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un bilgisi dahilinde ihaleleri kazandığı ve festivallerde finansal yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer iddiaya göre, Silifke Belediyesi İmar Müdürü Şeyma Savar Demren'in, taleplerinin karşılanmaması halinde vatandaşların imar işlemlerini geciktirdiği öne sürüldü. Para talep edilen durumlarda vatandaşların, Demren'in kardeşi Hasan Devrim Savar'ın banka hesaplarına ödeme yapmak zorunda bırakıldığı, Savar'ın da kendisine gönderilen paraları Mustafa Turgut'a ilettiği iddia edildi.
İhbarda ayrıca, Mustafa Turgut'un akrabaları olduğu belirtilen Mert Devlet Turgut ve Vehbi Turgut'un, belediyenin yiyecek, içecek, gıda ve zirai ürün alımlarında yüksek fiyatlarla ürün temin ettiği ve elde edilen kazancın Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'ye aktarıldığı ileri sürüldü.
Belediyeden matbaa ihalesi aldığı belirtilen BCA Organizasyon isimli şirketin Mustafa Turgut'un talimatıyla kurulduğu iddia edildi. İhbarda, 18 Aralık 2025 tarihinde Mersin'de faaliyet gösteren şirketten alınan bir kutu içerisinde bulunan 600 bin TL'nin Silifke Belediyesi Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz'e teslim edildiği, Gürbüz'ün ise ertesi gün söz konusu parayı Ersin Servi'ye verdiği öne sürüldü.
ANIL UĞUR HER İHALEDEN PAY ALIYOR
Araç ihalelerine ilişkin iddialar da soruşturma kapsamına alındı. İhbarda, Silifke Belediyesi'nin araç ihalelerini Aydın Anıl Uğur isimli kişinin aldığı, gerçekleştirilen her ihaleden belediye yönetim kadrosunun pay aldığı iddia edildi.