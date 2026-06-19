Silifke'yi soyan CHP'lileri bir e-posta ihbarı ifşaladı! İtiraflar ve etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı: İmarda kardeş santajı ihalede akraba kıyağı

Soruşturmada Başkan Turgut'un hesabına Nizamettin Ceylan tarafından bağış adı altında 10 milyon 650 bin TL para aktarıldığı ve bu paranın şahsi harcamalara gittiği tespit edildi.

Silifke Belediyesi'ni ahtapot gibi saran CHP'li rüşvet, irtikap ve yolsuzluk şebekesine tarihi bir operasyon düzenlendi. Aralarında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu 18 şüpheli eş zamanlı baskınlarla kıskıvrak yakalandı. MAKAM ARACINDA DOLAR DOLUSU KUTU İtirafçı beyanları, adım adım HTS takibi ve banka hesap hareketleriyle deşifre edilen örgütün; imar şantajından fahiş fiyatlı akraba ihalelerine, makam aracında teslim edilen 'dolar' dolu kutulardan, spor kulübü üzerinden aklanan milyonlarca liraya kadar dudak uçuklatan kirli çarkı gün yüzüne çıkarıldı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut (Haberin fotoğrafları DHA, AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

SİLİFKE'DE YOLSUZLUK DEPREMİ: BAŞKAN VE YÖNETİM KADROSU GÖZALTINDA

Mersin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun süredir büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüttüğü dev yolsuzluk dosyasında düğmeye bastı. E-posta yoluyla gelen detaylı bir ihbarı mercek altına alan Başsavcılık; Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un bir numaralı şüpheli ve "örgüt yöneticisi" olarak yer aldığı rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddialarını en ince ayrıntısına kadar aydınlattı. 19 Haziran 2026 sabahı gerçekleştirilen şafak operasyonuyla belediyenin en üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.

No Adı Soyadı Görevi / Ünvanı Durum 1 Mustafa Turgut Silifke Belediye Başkanı Yakalandı 2 Ezgi Erdağ Demirtaş Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Yakalandı 3 Ersin Servi Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yakalandı 4 Erdoğan Gürbüz Silifke Belediyesi Ayniyat Müdürü ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yakalandı 5 Osman Yılmaz Belediye Muhasebe Birimi Yakalandı 6 Şeyma Savar Demren Silifke Belediyesi İmar Müdürü Yakalandı 7 Turgut Ongun Silifke Belediye Başkanlık Makam Şoförü ve Basın Yayın Birim Amiri Yakalandı 8 Fikri Öz Silifke Belediyesi Personeli ve Silifke Belediye Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Yakalandı 9 Bayram Ali Balcı Silifke Belediye Personeli Yakalandı 10 Sait Oğuz İmar Komisyon Başkanı ve Silifke Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yakalandı 11 Emrah Yılmaz Belirtilmedi Yakalandı 12 Hasan Devrim Savar Belirtilmedi Yakalandı 13 Aydın Anıl Uğur Belirtilmedi Yakalandı 14 Bora Tuğay Belirtilmedi Yakalandı 15 Esen Tuba Tol Belirtilmedi Yakalandı 16 Vehbi Turgut Belirtilmedi Yakalandı 17 Mert Devlet Turgut Belirtilmedi Yakalandı 18 Nizamettin Ceylan Belirtilmedi Yakalandı 19 Erman Fatih Kirişçi Belirtilmedi Aranıyor / Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor



1 ŞÜPHELİ FİRARİ



Belediyenin milyonluk festival ihalelerini toplayan ve para trafiğinin kilit ismi olan şüpheli Erman Fatih Kirişçi'nin ise firari olduğu ve yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen dijital materyaller ve belgelere el konulurken, soruşturmanın derinleşerek devam edeceği bildirildi.

MAKAM ARACINDA "KUTU KUTU" DOLAR TESLİMATI

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise örgütün kuryeliğini yapan ancak sonradan etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan belediye personelinin anlattıklarıyla ortaya çıktı. Belediyede Basın Birim Amiri olan Turgut Ongun'un talimatıyla kuryelik yaptığını itiraf eden şüpheli, rüşvet çarkının nasıl işlediğini tek tek anlattı.



KAPALI KUTULARDA RÜŞVET

Mersin Matbaacılar Odası Başkanı olarak bilinen ve belediyenin matbaa işlerini alan Bora Tuğay'dan teslim aldığı kapalı kutuları defalarca kez Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'ye götürdüğünü belirten itirafçı, bir keresinde şüphelenip kutuyu açtığında içinin 200 TL'lik banknotlarla, bir başka seferinde ise 100 Amerikan Doları banknotlarla dolu olduğunu gördüğünü söyledi. İşin en vahim tarafı ise, kurye dolar dolu rüşvet kutusunu bir akaryakıt istasyonunda bekleyen Silifke Belediye Başkanlığı makam aracına bizzat teslim etmesiydi. Teslimat sırasında araçta Başkan Mustafa Turgut ve Turgut Ongun da bulunuyordu.