Gençleri hedef alan Şapkalılar suç örgütüne operasyon: 3'ü avukat 32 şüpheli yakalandı!

Operasyondan görüntüler YURT DIŞI NUMARALARI KULLANARAK TEHDİT



Yetkililer, yurt dışı numaraları kullanarak mağdurları tehdit ettiği ve para talebinde bulunduğu değerlendirilen örgütün; iş yeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama gibi çok sayıda olaya karıştığının tespit edildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından örgüte yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.



13 HAZİRAN 2025'TE FİZİKİ TAKİP BAŞLADI



Soruşturma kapsamında, örgütün hiyerarşik yapısının ve faaliyetlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hâkimliklerinden alınan kararlar doğrultusunda, 13 Haziran 2025 tarihinde şüphelilere yönelik iletişimin tespiti ve kayda alınması ile fiziki takip uygulamalarına başlandı.



1 YILDA 19 OPERASYON YAPILDI 245 KİŞİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ Operasyonel süreç ise 14 Temmuz 2025 tarihinde devreye alındı. Bu kapsamda 2025 ve 2026 yıllarında İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Sivas, Adana, Ordu ve Mardin'de toplam 19 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda örgüte ait olduğu belirlenen 93 eylem deşifre edilirken, kimlikleri tespit edilen 296 şüpheliden 245'i yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Operasyondan görüntüler 172 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI



Soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerden 172'si tutuklanırken, 73 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Örgütün sözde lider kadrosunda yer aldığı ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı belirlenen 4 şüpheli hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Yürütülen incelemelerde, örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik sistematik tehditlerini yurt dışı numaralar üzerinden sürdürdüğü belirlendi. Mağdur ifadelerinde yer alan ve örgüt üyelerince kullanıldığı değerlendirilen numaralara ilişkin IP bilgileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda WhatsApp'tan talep edildi. Yapılan teknik incelemelerde, söz konusu yurt dışı numaralarına ait IP adreslerinin İtalya ve Belçika ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine adli yardımlaşma sürecinin başlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerekli işlemlerin yürütülmesi için ilgili makamlara başvuruda bulunuldu. Soruşturmanın uluslararası ayağında ise İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile bilgi ve belge paylaşımı yapıldığı, Belçika ve İtalya'daki İnterpol birimleriyle koordineli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca örgütün yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarına ilişkin elde edilen verilerin İstihbarat Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığıyla da paylaşıldığı kaydedildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 2025/114104 sayılı soruşturma dosyası kapsamında örgüte ilişkin çatı iddianame hazırlandı. İddianamenin ilgili Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından yargılama süreci başladı.