Gençleri hedef alan Şapkalılar suç örgütüne operasyon: 3'ü avukat 32 şüpheli yakalandı!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirdi. sosyal medyadan paylaşım yapan Gürlek, "Şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan kamuoyunda “Şapkalılar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik 1 yıldır yürütülen operasyonun detayları da ortaya çıktı.
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- Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da Şapkalılar olarak bilinen sokak çetesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 3 avukat dahil 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
- Soruşturma kapsamında 2025 ve 2026 yıllarında 19 ayrı operasyon gerçekleştirildi, 296 şüpheliden 245'i yakalanarak 172'si tutuklandı ve 4 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
- Örgütün yurt dışı numaralardan mağdurları tehdit ettiği, iş yeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama gibi olaylara karıştığı tespit edildi.
- Teknik incelemelerde örgütün kullandığı yurt dışı numaralara ait IP adreslerinin İtalya ve Belçika ile bağlantılı olduğu belirlendi ve İnterpol-Europol ile koordineli çalışmalar başlatıldı.
- Bakan Gürlek, çocukları suça yönlendiren örgütlere yönelik cezaların ağırlaştırılması çalışmalarının sürdüğünü ve mücadelenin örgütlerin kökleri kazınana kadar devam edeceğini belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirdi.
Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve toplumun huzurunu hedef alan suç yapılanmalarıyla mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti.
İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde hareket ettiklerini vurgulayan Gürlek, "Şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz." ifadelerini kullandı.
3 AVUKAT 32 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM
Bakan Gürlek, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
|No
|Ad Soyad
|1
|Cemal Mert Çakmak
|2
|Erdem Akpolat
|3
|Hüseyin Üçler
|4
|Mehmet Salih Avcı
|5
|Arda Deniz Dağıstanlı
|6
|Furkan Yakut
|7
|Baran Takak
|8
|Ali Yurdabak
|9
|Emrah Kurt
|10
|Ayçe Şeker
|11
|Ramazan Taşbaşı
|12
|Uğur Aydın
|13
|Tülay Şenel
|14
|Berkan Türkmen
|15
|Mehmet Karaağaç
|16
|Tuğba Domurcuk
|17
|Gökhan Karakaya
|18
|Abdulvahap Turan
|19
|Azat Kol
|20
|SSÇ Veysel Özaraz
|21
|Eren Taş
|22
|Sayım Erol
|23
|Ramazan Öztürk
|24
|SSÇ Ali Osman Kayra
|25
|Mehmet Tunahan Ünlü
|26
|Abdulhalim Özçelik
|27
|Ebru Çağlar Baş
|28
|Batuhan Deniz
|29
|Demir Katlan
|30
|Oktay Okcu
|31
|Yahya Enes Görmez
|32
|Berfin Çetiner Görmez
YAŞINIZ KÜÇÜK CEZA ALMAZSINIZ YALANI
Açıklamasında suç örgütlerinin çocukları hedef aldığına dikkat çeken Gürlek, çetelerin gençleri suç faaliyetlerine yönlendirmek amacıyla "Yaşınız küçük, ceza almazsınız" şeklinde dezenformasyon yaptığını belirtti.
CEZALARI AĞIRLAŞTIRACAK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi ağır suçlara sürüklenmesi halinde mevcut hukuk düzeninin ciddi yaptırımlar öngördüğünü kaydeden Gürlek, cezalara ilişkin düzenlemelerin daha da ağırlaştırılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Bakan Gürlek, çocukları suç örgütlerinin ağına çekmeye çalışan, sokak güvenliğini tehdit eden ve vatandaşları korkutarak haksız kazanç elde eden yapılara yönelik operasyonların, bu örgütlerin kökleri kazınana kadar devam edeceğini vurguladı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere süreçte görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI: ŞAPKALILAR'A BASKIN
Kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. Soruşturmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin incelemeler yürütülüyor.
YURT DIŞI NUMARALARI KULLANARAK TEHDİT
Yetkililer, yurt dışı numaraları kullanarak mağdurları tehdit ettiği ve para talebinde bulunduğu değerlendirilen örgütün; iş yeri ve ikamet kurşunlama, kasten öldürme ve yaralama gibi çok sayıda olaya karıştığının tespit edildiğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından örgüte yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.
13 HAZİRAN 2025'TE FİZİKİ TAKİP BAŞLADI
Soruşturma kapsamında, örgütün hiyerarşik yapısının ve faaliyetlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hâkimliklerinden alınan kararlar doğrultusunda, 13 Haziran 2025 tarihinde şüphelilere yönelik iletişimin tespiti ve kayda alınması ile fiziki takip uygulamalarına başlandı.
1 YILDA 19 OPERASYON YAPILDI 245 KİŞİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ
Operasyonel süreç ise 14 Temmuz 2025 tarihinde devreye alındı. Bu kapsamda 2025 ve 2026 yıllarında İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Sivas, Adana, Ordu ve Mardin'de toplam 19 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda örgüte ait olduğu belirlenen 93 eylem deşifre edilirken, kimlikleri tespit edilen 296 şüpheliden 245'i yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
172 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerden 172'si tutuklanırken, 73 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Örgütün sözde lider kadrosunda yer aldığı ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı belirlenen 4 şüpheli hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.
Yürütülen incelemelerde, örgüt mensuplarının mağdurlara yönelik sistematik tehditlerini yurt dışı numaralar üzerinden sürdürdüğü belirlendi. Mağdur ifadelerinde yer alan ve örgüt üyelerince kullanıldığı değerlendirilen numaralara ilişkin IP bilgileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda WhatsApp'tan talep edildi.
Yapılan teknik incelemelerde, söz konusu yurt dışı numaralarına ait IP adreslerinin İtalya ve Belçika ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine adli yardımlaşma sürecinin başlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerekli işlemlerin yürütülmesi için ilgili makamlara başvuruda bulunuldu.
Soruşturmanın uluslararası ayağında ise İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile bilgi ve belge paylaşımı yapıldığı, Belçika ve İtalya'daki İnterpol birimleriyle koordineli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca örgütün yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarına ilişkin elde edilen verilerin İstihbarat Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığıyla da paylaşıldığı kaydedildi.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 2025/114104 sayılı soruşturma dosyası kapsamında örgüte ilişkin çatı iddianame hazırlandı. İddianamenin ilgili Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından yargılama süreci başladı.
3'Ü AVUKAT 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturmanın devam eden aşamasında, örgütün yönetici ve üyelerinin yakalanması, faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yeni bir operasyon planlandı. Bu doğrultuda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da toplam 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yetkililer, suç örgütünün tüm faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, firari şüphelilerin yakalanması ve örgütün yurt içi ile yurt dışındaki bağlantılarının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.