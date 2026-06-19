Başkan Erdoğan Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
- Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
- Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Bilal Erdoğan katıldı.
- Görüşme Türkiye ile Singapur arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.
- Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Başkan Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u resmi törenle karşılarken, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.
GÖZLER TÜRKİYE-SİNGAPUR İLİŞKİLERİNDE
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme, Türkiye ile Singapur arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, iki ülke arasındaki iş birliği başlıklarının ele alındığı değerlendiriliyor.