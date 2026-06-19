Türkiye’den NATO ve AB üyesi Romanya'ya ilk savaş gemisi teslimatı
20 Haziran Cumartesi günü İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan’ın teşrifleriyle Millî Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilen CAm. ROMAN Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına; TCG KOÇHİSAR (P-1221) Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim ediliyor.
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- ASFAT tarafından inşa edilen CAm. ROMAN Korveti 20 Haziran'da Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.
- Romanya'ya yapılan korvet teslimatı, Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez savaş gemisi ihracatı olacak.
- TCG KOÇHİSAR (P-1221) açık deniz karakol gemisi 20 Haziran'da Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.
- CAm. ROMAN Korveti, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Türk savunma sanayii ekosisteminin katkılarıyla inşa edildi.
- TCG KOÇHİSAR, Hisar sınıfı gemiler kapsamında deniz güvenliği harekâtı ve karakol görevlerinde kullanılacak.
Türkiye'nin askerî gemi inşa kabiliyetini ulusal ve uluslararası alanda bir kez daha ortaya koyan teslimatlarla hem Türk Deniz Kuvvetlerinin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlanacak hem de Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayii iş birliği yeni bir aşamaya taşınacak.
CAM. ROMAN KORVETİ ROMANYA ENVANTERİNE KATILIYOR
Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılacak olan CAm. ROMAN Korveti, ASFAT'ın ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın köklü tersanecilik tecrübesi ve Türk savunma sanayii ekosisteminin güçlü katkılarıyla inşa edildi. Gemi; keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği ve muharip görevlerde kullanılabilecek modern sistemleriyle Romanya Deniz Kuvvetlerinin Karadeniz başta olmak üzere bölgesel deniz güvenliği faaliyetlerine önemli katkılar sunacak.
TÜRKİYE'DEN NATO VE AB ÜYESİ ÜLKEYE İLK SAVAŞ GEMİSİ İHRACATI
Bu teslimat, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatındaki ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından da stratejik öneme sahip. ASFAT, Romanya'ya gerçekleştirdiği savaş gemisi ihracatıyla Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç etme kabiliyetini ortaya koydu. Bu yolla dost ve müttefik ülkelerle güvene dayalı, sürdürülebilir ve yüksek teknoloji odaklı iş birliği modelini güçlendirilmiş olduğu değerlendiriliyor.
TCG KOÇHİSAR TÜRK DONANMASINA GÜÇ KATACAK
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek TCG KOÇHİSAR (P-1221) ise Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri kapsamında inşa edildi. TCG KOÇHİSAR; deniz yetki alanlarının korunması, keşif ve gözetleme faaliyetleri, deniz güvenliği harekâtı, karakol görevleri ve insani yardım faaliyetleri gibi geniş görev yelpazesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin etkinliğine katkı sağlayacak.
ASFAT'TAN YERLİ VE MİLLİ GÜCE KATKI
ASFAT, Millî Savunma Bakanlığının sahip olduğu askerî fabrika ve tersane kabiliyetlerini, özel sektörün dinamizmi ve Türk savunma sanayii ekosisteminin teknoloji üretme gücüyle bir araya getirerek Türkiye'nin savunma sanayii vizyonuna katkı sunmaya devam ediyor. 20 Haziran'da gerçekleştirilecek çifte teslimat ile ASFAT'ın yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarına çözüm üreten bir
şirket olmadığını; aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin güvenilir çözüm ortağı olduğunu bir kez daha göstermiş olacak.
ASFAT; millî mühendislik gücü, tersanecilik tecrübesi, proje yönetim kabiliyeti ve devletler arası iş birliği modeliyle Türkiye'nin denizlerdeki gücünü artırmaya; Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki marka değerini yükseltmeye devam ediyor.