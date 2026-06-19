26 ilde DEAŞ’a darbe: 70 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ'a üye oldukları ve örgüte finansman sağladıkları tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları operasyonları koordine etti.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 26 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 70 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ’ın faaliyet ve finans yapılanmasına yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. (Fotoğraflar Bakanlığın sosyal medya hesabından alınmıştır)

FİNANS KAYNAKLARI VE ÖRGÜTSEL FAALİYETLER DEŞİFRE EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye olduklarının belirlendiği ifade edildi. Şüphelilerin ayrıca örgütle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla DEAŞ'a finansman sağladıkları yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.

Yürütülen çalışmalarda bazı şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı da ortaya çıkarıldı.