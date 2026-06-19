26 ilde DEAŞ’a darbe: 70 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ’ın faaliyet ve finans yapılanmasına yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıkları ve propaganda faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.
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- İçişleri Bakanlığı koordinesinde 26 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 70 şüpheli gözaltına alındı.
- Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları operasyonları koordine etti.
- Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ'a üye oldukları ve örgüte finansman sağladıkları tespit edildi.
- Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ortaya çıkarıldı.
- Gözaltına alınan 70 şüpheli hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.
FİNANS KAYNAKLARI VE ÖRGÜTSEL FAALİYETLER DEŞİFRE EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye olduklarının belirlendiği ifade edildi. Şüphelilerin ayrıca örgütle bağlantılı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla DEAŞ'a finansman sağladıkları yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.
Yürütülen çalışmalarda bazı şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı da ortaya çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheli hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin örgütle bağlantıları, finans hareketleri ve iletişim ağlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, DEAŞ'ın faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlıkları, Jandarma TEM ekipleri ve soruşturmaları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarına teşekkür edildi.