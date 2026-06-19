Dolandırıcıların hedefi bu kez milletvekili oldu: FETÖ yalanıyla vurgun
Telefonda kendisini terörle mücadele polisi olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kez İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ı hedef aldı. FETÖ operasyonu bahanesiyle milyonlarca lira ve yaklaşık 10 kilogram altını alan şüpheliler, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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- İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından FETÖ soruşturması bahanesiyle dolandırıldı.
- Kocamaz, dolandırıcıların talimatıyla 2 milyon 375 bin lira banka hesabına gönderdi, yaklaşık 10 kilogram altın, 68 bin dolar ve 1900 avroyu Ankara'daki Başkent Üniversitesi önünde elden teslim etti.
- Dolandırıcılar, Mersin'de yakalanan şüphelilerden Kocamaz'a ait kimlik çıktığını ve operasyonun gizliliği için para ile altınların incelemeye alınması gerektiğini söyledi.
- Şüphelenen Kocamaz'ın şikayeti üzerine Ankara ve İstanbul polisi operasyon düzenledi, 2 şüpheli İstanbul'da bir taksinin içinde çalınan altın ve paralarla birlikte yakalandı.
- Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini telefonda "Mersin TEM Müdürü" olarak tanıtan dolandırıcının kurduğu ağa düştü. Şüpheliler, FETÖ soruşturması yürütüldüğünü ve operasyonun gizliliği için para ile altınların incelemeye alınması gerektiğini öne sürerek Kocamaz'ı ikna etti.
14 Haziran'da başlayan görüşmelerde dolandırıcılar, Mersin'de yakalanan bazı şüphelilerden Kocamaz'a ait kimlik çıktığını ve örgütsel bağlantıların araştırıldığını söyledi. Operasyonun başarıya ulaşabilmesi için para ve değerli eşyaların kendilerine teslim edilmesini isteyen şüpheliler, milletvekilinin çevresiyle iletişimini de kesmesini istedi.
MİLYONLAR VE ALTINLAR ELDEN TESLİM EDİLDİ
Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan Kocamaz, 16 Haziran'da verilen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, evindeki altınların laboratuvarda inceleneceğini öne sürerek yaklaşık 10 kilogram altın, ziynet eşyaları, 68 bin dolar ve 1900 avroyu da teslim almayı başardı.
Kocamaz, altın ve paraların bulunduğu çantayı Ankara'daki Başkent Üniversitesi önünde bir kişiye elden verdi.
ŞÜPHELENİNCE EMNİYETE BAŞVURDU
Bir süre sonra yaşananlardan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. İfadesinde, dolandırıcıların kendisini FETÖ soruşturması yürütüldüğüne inandırdığını ve altınların inceleme yapılacağı gerekçesiyle teslim etmeye ikna ettiğini anlattı.
Kocamaz ifadesinde, "Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu söylediler. Operasyon yürüttüklerini belirterek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca altınların laboratuvarda inceleneceğini söyleyerek altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler" dedi.
FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR
Şikayet üzerine çalışma başlatan Ankara ve İstanbul polisi, şüphelilerin izini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, İstanbul'da bir taksinin içerisinde çalınan altın ve paralarla birlikte yakalandı.
Ankara'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.