Dolandırıcıların hedefi bu kez milletvekili oldu: FETÖ yalanıyla vurgun

Şüphelenen Kocamaz'ın şikayeti üzerine Ankara ve İstanbul polisi operasyon düzenledi, 2 şüpheli İstanbul'da bir taksinin içinde çalınan altın ve paralarla birlikte yakalandı.

Dolandırıcılar, Mersin'de yakalanan şüphelilerden Kocamaz'a ait kimlik çıktığını ve operasyonun gizliliği için para ile altınların incelemeye alınması gerektiğini söyledi.

Kocamaz, dolandırıcıların talimatıyla 2 milyon 375 bin lira banka hesabına gönderdi, yaklaşık 10 kilogram altın, 68 bin dolar ve 1900 avroyu Ankara'daki Başkent Üniversitesi önünde elden teslim etti.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından FETÖ soruşturması bahanesiyle dolandırıldı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini telefonda "Mersin TEM Müdürü" olarak tanıtan dolandırıcının kurduğu ağa düştü. Şüpheliler, FETÖ soruşturması yürütüldüğünü ve operasyonun gizliliği için para ile altınların incelemeye alınması gerektiğini öne sürerek Kocamaz'ı ikna etti.

14 Haziran'da başlayan görüşmelerde dolandırıcılar, Mersin'de yakalanan bazı şüphelilerden Kocamaz'a ait kimlik çıktığını ve örgütsel bağlantıların araştırıldığını söyledi. Operasyonun başarıya ulaşabilmesi için para ve değerli eşyaların kendilerine teslim edilmesini isteyen şüpheliler, milletvekilinin çevresiyle iletişimini de kesmesini istedi.