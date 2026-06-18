Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu A Haber'de!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.
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Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber canlı yayınında Hikmet Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor.
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İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
İstanbul'da 1000 km metroya ihtiyaç var.
Saatte 225 km giden ilk yerli treni yapıyoruz.
DETAYLAR GELİYOR...
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel