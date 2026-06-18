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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu A Haber'de!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu A Haber'de!

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber canlı yayınında Hikmet Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor.

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İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

İstanbul'da 1000 km metroya ihtiyaç var.

Saatte 225 km giden ilk yerli treni yapıyoruz.

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