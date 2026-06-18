Enstitü Sosyal’den Yükseköğretimde köklü reform çağrısı: Diploma değil beceri dönemi

Finansman modelinin öğrenci sayısı yerine araştırma, toplumsal etki ve kalite göstergelerine göre dağıtılması gerektiği vurgulandı.

Akademik kadrolarda profesörlük ve doçentlik süreçlerinde zaman yerine bilimsel katkının esas alınması önerildi.

Raporda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun sadeleştirilmesi ve YÖK'ün düzenleyici bir yapıya dönüştürülmesi önerildi.

Enstitü Sosyal, Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin yapısal sorunlarını analiz eden ve politika önerileri sunan rapor yayımladı.

Hazırlanan raporda, Türkiye'de yeni bir kalite ekosistemi inşa edilmesi ve küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla bütüncül bir reform çağrısında bulunuldu.

Enstitü Sosyal, Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin yapısal sorunlarını analiz eden ve geleceğe yönelik stratejik dönüşüm alanlarını ortaya koyan "Türkiye'de Yükseköğretim Sisteminin Mevcut Durumu, Yapısal Sorunlar ve Politika Önerileri" raporunu yayımladı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ BÜYÜME DÖNEMİ

Raporda yer alan tespitlere göre, Türkiye'de yükseköğretim sistemi son yirmi yılda Cumhuriyet tarihinin en önemli büyüme ve yaygınlaşma dönemlerinden birini yaşadı. Üniversite, öğrenci ve akademisyen sayılarındaki artış, yükseköğretimi ülkenin beşeri sermaye kapasitesini geliştiren stratejik bir alan haline getirdi.

Ancak bu niceliksel büyümenin sürdürülebilir bilimsel, toplumsal ve ekonomik katma değere dönüşebilmesi için sistemin kalite, verimlilik ve uluslararası rekabet gücü açısından yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Dijitalleşme, yapay zeka, demografik dönüşüm ve bilgi ekonomisinin değişen ihtiyaçları, yükseköğretimde yeni bir reform gündemini zorunlu kılıyor.

Raporun bulguları; Türkiye'nin yükseköğretimde kalite, araştırma kapasitesi, yönetişim etkinliği ve uluslararasılaşma alanlarında bütüncül bir reform sürecine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.