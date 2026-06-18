Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ticaret Bakanlığı, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değeri 3 milyar 25 milyon lira olarak açıklandı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.

Ticaret Bakanlığı, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyar 25 milyon lira olan 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR Bakanlık, gümrük muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelle kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. 4 ton 321 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi. (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.) 4 TON 321 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, toplam değeri 3 milyar 25 milyon TL olan 4 ton 321 kilogram ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.