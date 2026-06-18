Gümrük Muhafaza'dan sınırda operasyon: 3 milyar değerinde 4 ton uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyar 25 milyon lira olan 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda yapılan detaylı aramada ortaya çıkarılan uyuşturucu maddeler imha edilirken, operasyonla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Ticaret Bakanlığı, sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının gelişmiş teknoloji ve risk analiz sistemleriyle aralıksız devam ettiğini vurguladı.
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- Ticaret Bakanlığı, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
- Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değeri 3 milyar 25 milyon lira olarak açıklandı.
- Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.
- Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor.
- Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.
Ticaret Bakanlığı, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyar 25 milyon lira olan 4 ton 321 kilogram pregabalin cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Bakanlık, gümrük muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelle kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.
4 TON 321 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, toplam değeri 3 milyar 25 milyon TL olan 4 ton 321 kilogram ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sosyal medya hesabından operasyon ayrıntılarını açıklayan bakanlık, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Edirne İpsala Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde yakalandı. Yakalaması gerçekleştirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.
SINIRDA YAKALANDILAR
Ülkemize giriş yapmak üzere Yunanistan'dan İpsala Gümrük Sahasına gelen bir TIR, giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı aramaya tabi tutulmak üzere arama hangarına alındı.
3 MİLYAR 25 MİLYON TL'LİK UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
"Ekiplerce yapılan arama neticesinde, 3 milyar 25 milyon TL değerinde pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.
Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. ifadelerinde bulundu.
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerinde bulundu.