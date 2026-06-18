Ahırdaki samanların arasından uyuşturucu çıktı
Hatay’ın Altınözü ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla operasyon düzenlendi. Hacıpaşa Mahallesi’nde şüpheli H.B’ye ait arazideki ahırda narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda samanların arasına gizlenmiş 2 kilo 422 gram metamfetamin tespit edildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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- Hatay'ın Altınözü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
- Narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, şüpheli H.B.'ye ait ahırda 2 kilo 422 gram metamfetamin ele geçirildi.
- Uyuşturucu maddeyi samanların arasına gizleyen H.B. yakalanarak gözaltına alındı.
- Operasyon istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.
- Şüphelinin jandarmadaki kanuni işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen takip sonucunda bir ahırda samanların arasına gizlenmiş yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ortaya çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde Hacıpaşa Mahallesi'nde operasyon düğmesine bastı. Şüpheli H.B'ye ait arazide uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine bölgeye narkotik şube müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
ZEHİR SAMANLARIN ARASINDA
Narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla şüpheliye ait ahırda detaylı adli arama gerçekleştirildi. Ekiplerin titiz incelemesi sonucunda saman yığınlarının içine saklanmış 2 kilo 422 gram metamfetamin tespit edildi.
Ele geçirilen sentetik uyuşturucu maddeye el konuldu.
Operasyon kapsamında uyuşturucu maddeyi sakladığı belirlenen H.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki kanuni işlemleri sürüyor.