Diploma değil yetkinlik dönemi! Yükseköğretime 10 maddelik reform raporu

Yayın odaklı akademik üretimden patent, prototip ve girişim odaklı modele geçilmesi, yapay zeka çağına uyum için değerlendirme sistemlerinin yeniden tasarlanması ve uluslararasılaşma hedeflerinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Akademik kariyer süreçlerinde süre yerine bilimsel katkının esas alınması, doktora eğitiminin kalite filtresi olarak yapılandırılması ve doktora sonrası araştırma pozisyonlarının artırılması önerildi.

Üniversitelerin araştırma, eğitim, bölgesel kalkınma ve girişimcilik odaklı misyon farklılaşmasına gitmesi ve finansmanın performansa göre dağıtılması gerektiği belirtildi.

Raporda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun sadeleştirilmesi, YÖK'ün düzenleyici yapıya dönüştürülmesi ve üniversitelere daha fazla özerklik verilmesi önerildi.

Hazırlanan 10 maddelik raporda, Türkiye'de yeni bir kalite ekosistemi inşa edilmesi ve küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla bütüncül bir reform çağrısında bulunuldu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ BÜYÜME DÖNEMİ

Raporda yer alan tespitlere göre, Türkiye'de yükseköğretim sistemi son yirmi yılda Cumhuriyet tarihinin en önemli büyüme ve yaygınlaşma dönemlerinden birini yaşadı. Üniversite, öğrenci ve akademisyen sayılarındaki artış, yükseköğretimi ülkenin beşeri sermaye kapasitesini geliştiren stratejik bir alan haline getirdi.

Ancak bu niceliksel büyümenin sürdürülebilir bilimsel, toplumsal ve ekonomik katma değere dönüşebilmesi için sistemin kalite, verimlilik ve uluslararası rekabet gücü açısından yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Dijitalleşme, yapay zeka, demografik dönüşüm ve bilgi ekonomisinin değişen ihtiyaçları, yükseköğretimde yeni bir reform gündemini zorunlu kılıyor.

Raporun bulguları; Türkiye'nin yükseköğretimde kalite, araştırma kapasitesi, yönetişim etkinliği ve uluslararasılaşma alanlarında bütüncül bir reform sürecine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.