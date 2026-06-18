Diploma değil yetkinlik dönemi! Yükseköğretime 10 maddelik reform raporu
Türkiye’deki üniversite ve öğrenci sayısındaki büyümeyi küresel başarıya dönüştürmek için 10 maddelik bütüncül reform çağrısı yapıldı. Yayımlanan yeni rapora göre; diploma merkezli yapıdan yetkinlik temelli eğitime geçilmesi, kontenjanların mezun istihdamına göre belirlenmesi ve akademide yayın yerine patent ve girişim odaklı yeni bir dönemin başlatılması isteniyor.
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- Türkiye'de yükseköğretim sisteminin kalite, araştırma kapasitesi, yönetişim etkinliği ve uluslararasılaşma alanlarında bütüncül reform sürecine ihtiyaç duyduğunu gösteren rapor yayımlandı.
- Raporda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun sadeleştirilmesi, YÖK'ün düzenleyici yapıya dönüştürülmesi ve üniversitelere daha fazla özerklik verilmesi önerildi.
- Üniversitelerin araştırma, eğitim, bölgesel kalkınma ve girişimcilik odaklı misyon farklılaşmasına gitmesi ve finansmanın performansa göre dağıtılması gerektiği belirtildi.
- Akademik kariyer süreçlerinde süre yerine bilimsel katkının esas alınması, doktora eğitiminin kalite filtresi olarak yapılandırılması ve doktora sonrası araştırma pozisyonlarının artırılması önerildi.
- Yayın odaklı akademik üretimden patent, prototip ve girişim odaklı modele geçilmesi, yapay zeka çağına uyum için değerlendirme sistemlerinin yeniden tasarlanması ve uluslararasılaşma hedeflerinin belirlenmesi gerektiği vurgulandı.
"Türkiye'de Yükseköğretim Sisteminin Mevcut Durumu, Yapısal Sorunlar ve Politika Önerileri" raporunu yayımladı.
Hazırlanan 10 maddelik raporda, Türkiye'de yeni bir kalite ekosistemi inşa edilmesi ve küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla bütüncül bir reform çağrısında bulunuldu.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ BÜYÜME DÖNEMİ
Raporda yer alan tespitlere göre, Türkiye'de yükseköğretim sistemi son yirmi yılda Cumhuriyet tarihinin en önemli büyüme ve yaygınlaşma dönemlerinden birini yaşadı. Üniversite, öğrenci ve akademisyen sayılarındaki artış, yükseköğretimi ülkenin beşeri sermaye kapasitesini geliştiren stratejik bir alan haline getirdi.
Ancak bu niceliksel büyümenin sürdürülebilir bilimsel, toplumsal ve ekonomik katma değere dönüşebilmesi için sistemin kalite, verimlilik ve uluslararası rekabet gücü açısından yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Dijitalleşme, yapay zeka, demografik dönüşüm ve bilgi ekonomisinin değişen ihtiyaçları, yükseköğretimde yeni bir reform gündemini zorunlu kılıyor.
Raporun bulguları; Türkiye'nin yükseköğretimde kalite, araştırma kapasitesi, yönetişim etkinliği ve uluslararasılaşma alanlarında bütüncül bir reform sürecine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
Küresel rekabet gücünün artırılması için raporda öne çıkan öncelikli politika ve reform alanları şu şekilde sıralandı:
YÖK'ÜN YAPISI DEĞİŞMELİ
Raporda ilk olarak yükseköğretim sisteminin yönetişim yapısının yeniden ele alınması gerektiği belirtildi. Buna göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun sadeleştirilmesi ve güncellenmesi önerildi.
1. YENİ YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU VE YÖNETİŞİM REFORMU
- 2547 sayılı Kanun sadeleştirilmeli ve güncellenmelidir.
- YÖK, kurumsal temsiliyetin artırıldığı düzenleyici ve koordinasyon odaklı bir yapıya dönüştürülmelidir.
- Üniversitelere daha fazla kurumsal özerklik verilmeli ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
- Üniversite yönetimlerinde ve rektörlük pozisyonlarında objektif göstergelere dayalı olarak farklı alanlardan profesyoneller görev alabilmelidir.
2. MİSYON FARKLILAŞMASINA DAYALI ÜNİVERSİTE SİSTEMİ
Yükseköğretimde tek tip yapı yerine misyon farklılaşmasına dayalı yeni bir sistem önerilen raporda, araştırma, eğitim, bölgesel kalkınma ve girişimcilik odaklı üniversite modellerinin oluşturulması gerektiği belirtildi.
- Üniversiteler misyon farklılaşmasına gitmeli ve çeşitlenmelidir. Araştırma, eğitim, bölgesel kalkınma ve girişimcilik odaklı üniversite modelleri oluşturulmalıdır.
- Kontenjan, kadro ve finansman politikaları kurumların misyonlarına göre şekillendirilmelidir.
3. YETKİNLİK TEMELLİ EĞİTİM MODELİNE GEÇİŞ
Raporda, süre ve diploma merkezli eğitim anlayışından öğrenme çıktıları ve yetkinlik odaklı bir yapıya geçilmesi gerektiği vurgulandı.
- Süre ve diploma merkezli sistem yerine öğrenme çıktıları ve yetkinlik odaklı yapı kurulmalıdır.
- Lisans eğitiminin süresi için üniversitelere özerklik tanınarak 180 AKTS'nin uygulanmasına imkan sunulmalıdır. Eğitim ile deneyimi bir araya getirebilecek bölümlerde 2+1 yıllık (6 dönem) eğitim süresi geçerli olabilmelidir.
- Mikro yeterlilikler ve modüler öğrenme modelleri yaygınlaştırılmalıdır.
4. AKADEMİK İNSAN KAYNAĞI REFORMU
Akademik insan kaynağına ilişkin önerilerde ise profesörlük ve doçentlik süreçlerinde geçen süreden çok bilimsel katkının esas alınması gerektiği belirtildi.
- Profesörlük ve doçentlik süreçlerinde zaman değil, bilimsel katkı esas alınmalıdır.
- Eğitim, araştırma ve uygulama odaklı farklı akademik kariyer yolları geliştirilmelidir.
- Doktora eğitimi, akademik insan kaynağının kalite filtresi olarak yapılandırılmalıdır.
- Doktora sonrası araştırma pozisyonları artırılmalıdır.
6. PERFORMANS VE ETKİ TEMELLİ FİNANSMAN MODELİ
Raporda üniversitelere ayrılan kaynakların yalnızca öğrenci sayılarına göre değil, araştırma performansı, toplumsal etki ve kalite göstergeleri dikkate alınarak dağıtılması gerektiği belirtildi.
- Finansman yalnızca öğrenci sayısına göre değil; araştırma, toplumsal etki ve kalite göstergelerine göre dağıtılmalıdır.
- Üniversitelerin alternatif gelir üretme kapasiteleri güçlendirilmelidir.
- Maaş ve teşvik sistemleri, akademisyenlerin yaşadıkları şehirlerin ekonomik koşullarına göre iyileştirilmelidir.
7. ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK DÖNÜŞÜMÜ
Araştırma ve yenilikçilik alanında ise yayın sayısına dayalı akademik üretim anlayışından patent, prototip, girişim ve toplumsal etki odaklı modele geçilmesi gerektiği kaydedildi.
- Yayın odaklı akademik üretimden patent, prototip, girişim ve toplumsal etki odaklı modele geçilmelidir.
- Araştırma üniversitelerinde ders yoğunlukları azaltılmalıdır.
- Üniversitelerin uluslararası yayın, proje ve girişim kapasiteleri artırılmalıdır.
8. YAPAY ZEKA ÇAĞINA UYUMLU YÜKSEKÖĞRETİM
Raporda yapay zeka çağının gerekliliklerine de geniş yer verildi.
- Akademik dürüstlük ve değerlendirme sistemleri yeniden tasarlanmalıdır.
- Doçentlik ve yükseltme süreçlerinde sözlü değerlendirme ve araştırma portfolyosu uygulamaları geliştirilmeli ve bu konuda üniversitelerin ihtiyaçları gözetilmelidir.
- Yerli akademik veri ve yapay zeka altyapıları oluşturulmalıdır.
9. ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESEL REKABET REFORMU
Uluslararasılaşma başlığı altında ise uluslararası öğrenci, akademisyen ve yayın hedeflerinin yeniden belirlenmesi gerektiği kaydedildi.
- Uluslararası öğrenci, akademisyen ve yayın hedefleri yeniden belirlenmelidir.
- Akademisyen istihdamında uluslararası hareketlilik teşvik edilmelidir.
- Lisansüstü düzeyde uluslararası öğrenci oranları artırılmalıdır.
- Uluslararası eğitim alanı, sektörel olarak ekonomik katma değeri göz önünde bulundurularak yönetilmelidir.
- Kaynak ülke çeşitliliği artırılmalıdır.
10. VERİ TEMELLİ PLANLAMA VE KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Raporda son olarak veri temelli planlama ve kalite güvencesi sistemine geçilmesi gerektiği belirtildi.
- Kontenjanlar; mezun istihdamı ve sektör ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmelidir.
- Rektör performansı ve kurumsal kalite düzenli olarak ölçülmelidir.
- Tüm sistem için gerçek zamanlı veri izleme ve karar destek mekanizmaları kurulmalıdır.
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