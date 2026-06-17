Siyasette dikkat çeken temas: Devlet Bahçeli ile Tanrıkulu görüştü

Siyasette ezber bozan görüşme (X Ekran görüntüsünden alınmıştır)

Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bahçeli'yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum."