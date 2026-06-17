Siyasette dikkat çeken temas: Devlet Bahçeli ile Tanrıkulu görüştü
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede “memleket meseleleri”nin ele alındığını belirten Tanrıkulu, Kürt meselesinin barışçıl çözümüne yönelik çabaları nedeniyle Bahçeli’ye teşekkür etti.
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- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü.
- Tanrıkulu, görüşmede Bahçeli ile memleket meseleleri üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.
- CHP'li milletvekili, Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları nedeniyle Bahçeli'ye kendisi ve Diyarbakır adına teşekkür ettiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile görüştü. Tanrıkulu, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli ile "memleket meseleleri" üzerine hasbihal ettiklerini belirtti.
Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Devlet Bahçeli'yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum."