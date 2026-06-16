Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem: AFAD detayları duyurdu
Marmara Denizi'nde Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 13.39 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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- Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AFAD verilerine göre deprem saat 23.41'de yerin 13.39 kilometre derinliğinde kaydedildi.
- Sarsıntı Marmara Adası ve çevresindeki yerleşimlerde hissedildi.
Marmara Denizi'nde Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.41'de kaydedilen sarsıntının yerin 13.39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Deprem, Marmara Adası ve çevresindeki yerleşimlerde hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-06-16 22:49:12
|38.7425
|36.57694
|14.35
|ML
|1.4
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-06-16 22:19:33
|38.7725
|36.53833
|7.02
|ML
|2.0
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-06-16 22:17:43
|38.76056
|36.53083
|7.0
|ML
|2.3
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-06-16 22:11:28
|39.34167
|34.00333
|7.0
|ML
|1.0
|Akpınar (Kırşehir)
|2026-06-16 21:42:29
|38.50056
|26.4175
|17.52
|ML
|1.6
|Karaburun (İzmir)
|2026-06-16 21:27:31
|38.76833
|36.53917
|6.99
|ML
|1.7
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-06-16 21:22:59
|38.765
|36.54778
|7.0
|ML
|1.8
|Pınarbaşı (Kayseri)
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel