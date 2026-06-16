TBMM'nin 1 Temmuz'da başlaması gereken yaz tatili ertelendi.

Meclis bu yıl yaz tatiline girmeyecek ve çalışmalarını sürdürecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile TBMM yasama faaliyetlerine devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Temmuz'da başlaması gereken yaz tatili ertelendi. Meclis'in çalışmalarına ara vermeden devam etmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen görüşmelerde, AK Parti'nin Meclis çalışma takviminin yeniden düzenlenmesine yönelik önergesi kabul edildi. Önerge doğrultusunda Meclis'in bu yıl 1 Temmuz'da tatile girmemesi kararlaştırıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TBMM yasama faaliyetlerine planlanan takvimin dışında devam edecek. Böylece milletvekilleri, yaz dönemi boyunca gündemdeki düzenlemeler üzerinde çalışmalarını sürdürecek.

Kararda, Anayasa'nın 93'üncü maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddesi uyarınca 1 Temmuz 2026 tarihinde tatile girmesi gereken Meclis'in çalışmalarına devam etmesine karar verildiği belirtildi.

GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Haziran tarihli 102'nci birleşiminde alınırken, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından resmiyet kazandı.

Mevcut uygulamaya göre TBMM her yıl 1 Temmuz'da tatile giriyor ve 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlıyordu. Alınan son kararla birlikte bu yıl Meclis çalışmalarına ara verilmeyecek.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel