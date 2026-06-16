CHP'nin Silivri’deki rüşvet çarkı Naci Aydın'ın etkin pişmanlık ifadesinde: Bağış adı altında vurgun ifşa oldu! Balcıoğlu'nda 10 milyonluk villa savunması

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Silivri Belediyesi'nde CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 şüpheli tutuklandı.

Naci Aydın, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un 12 milyon TL 'bağış' adı altında para talep ettiğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında Balcıoğlu'na 10 milyon TL'lik villa alımı, Rolex saat ve rüşvet iddiaları soruldu.

Naci Aydın, 375-380 bin doları Fatih Yavuz'un sekreterine teslim ettiğini ve ruhsat işlemlerinin 3-4 ay sonra tamamlandığını belirtti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında soruşturmayı sürdürüyor.

CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüpheli Naci Aydın'ın ifadesi dosyaya bomba gibi düştü. "FATİH YAVUZ BAĞIŞ ADI ALTINDA 12 MİLYON TL TALEP ETTİ"



İfade tutanağına göre Aydın, Silivri Yeni Mahalle'de devam eden inşaatındaki 39 dükkanın ruhsat işlemleri için Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ile görüştüğünü söyledi. Aydın, Yavuz'un kendisine "bizim bir uygulamamız var" dediğini ve dükkânların metrekareleri üzerinden belediyeye "bağış" adı altında 12 milyon TL talep ettiğini öne sürdü. CHP'li Silivri Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.



"IBAN GÖNDERİLMEDİ ELDEN VERMEYİ TEKLİF ETTİM" Aydın, ilk etapta kendisine belediye iştiraki bir kuruluşa ait IBAN verileceğinin söylendiğini, ancak IBAN gönderilmeyince parayı elden teslim etmeyi teklif ettiğini anlattı. Şüpheli, ifadesinde 12 milyon TL'nin dolar karşılığı olan yaklaşık 375-380 bin doları bankalardan çekerek Silivri Belediye Binası'na götürdüğünü belirtti.

Fatih Yavuz (Haberin fotoğrafları AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.) "PARAYI SEKTERİNE TESLİM ETTİM"



Aydın, parayı Fatih Yavuz'un makam odasına götürdüğünü, oda kalabalık olduğu için karton çanta içindeki dövizi Yavuz'un sekreterine "bunu Fatih Yavuz'a verirsiniz" diyerek bıraktığını söyledi. Aydın, sekreterin paket içinde para olduğunu bilmediğini de beyan etti. BAĞIŞ MAKBUZU VERİLMEDİ RUHSAT 3-4 AY SONRA VERİLDİ



Şüpheli Naci Aydın'ın ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri de, bu paraya karşılık kendisine herhangi bir makbuz verilmediği yönündeki beyanı oldu. Aydın, ruhsat işlemlerinin ise 3-4 ay sonra tamamlandığını ifade etti. Dosyaya yansıyan MASAK kayıtları da Aydın'ın beyanlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Buna göre Aydın'ın 27 Aralık 2024 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 400 bin dolar nakit para çektiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında bu çekimlerin, ihbara konu edilen rüşvet iddiasıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.