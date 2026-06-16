CHP'nin Silivri’deki rüşvet çarkı Naci Aydın'ın etkin pişmanlık ifadesinde: Bağış adı altında vurgun ifşa oldu! Balcıoğlu'nda 10 milyonluk villa savunması
CHP'li Silivri Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Rüşvet soruşturmasında dikkat çeken bir ifade ortaya çıktı. Şüpheli Naci Aydın, 39 dükkânın ruhsat işlemleri için kendisinden “bağış” adı altında 12 milyon TL istendiğini, bu paranın karşılığı olan yaklaşık 375-380 bin doları Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz’a ulaştırılmak üzere belediyeye götürdüğünü beyan etti. Dosyaya giren MASAK kayıtlarında aynı gün 400 bin dolar nakit çekildiği, HTS verilerinde ise Aydın ile Yavuz’un aynı bölgede baz verdiği tespit edildi. Yavuz ifadesinde iddiaları reddederken Balcıoğlu 10 milyonluk villayı kendi birikimleriyle aldığını iddia etti.
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- Silivri Belediyesi'nde CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 şüpheli tutuklandı.
- Naci Aydın, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un 12 milyon TL 'bağış' adı altında para talep ettiğini öne sürdü.
- Soruşturma kapsamında Balcıoğlu'na 10 milyon TL'lik villa alımı, Rolex saat ve rüşvet iddiaları soruldu.
- Naci Aydın, 375-380 bin doları Fatih Yavuz'un sekreterine teslim ettiğini ve ruhsat işlemlerinin 3-4 ay sonra tamamlandığını belirtti.
- Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında soruşturmayı sürdürüyor.
CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüpheli Naci Aydın'ın ifadesi dosyaya bomba gibi düştü.
"FATİH YAVUZ BAĞIŞ ADI ALTINDA 12 MİLYON TL TALEP ETTİ"
İfade tutanağına göre Aydın, Silivri Yeni Mahalle'de devam eden inşaatındaki 39 dükkanın ruhsat işlemleri için Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ile görüştüğünü söyledi. Aydın, Yavuz'un kendisine "bizim bir uygulamamız var" dediğini ve dükkânların metrekareleri üzerinden belediyeye "bağış" adı altında 12 milyon TL talep ettiğini öne sürdü.
CHP'li Silivri Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.
"IBAN GÖNDERİLMEDİ ELDEN VERMEYİ TEKLİF ETTİM"
Aydın, ilk etapta kendisine belediye iştiraki bir kuruluşa ait IBAN verileceğinin söylendiğini, ancak IBAN gönderilmeyince parayı elden teslim etmeyi teklif ettiğini anlattı. Şüpheli, ifadesinde 12 milyon TL'nin dolar karşılığı olan yaklaşık 375-380 bin doları bankalardan çekerek Silivri Belediye Binası'na götürdüğünü belirtti.
"PARAYI SEKTERİNE TESLİM ETTİM"
Aydın, parayı Fatih Yavuz'un makam odasına götürdüğünü, oda kalabalık olduğu için karton çanta içindeki dövizi Yavuz'un sekreterine "bunu Fatih Yavuz'a verirsiniz" diyerek bıraktığını söyledi. Aydın, sekreterin paket içinde para olduğunu bilmediğini de beyan etti.
BAĞIŞ MAKBUZU VERİLMEDİ RUHSAT 3-4 AY SONRA VERİLDİ
Şüpheli Naci Aydın'ın ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri de, bu paraya karşılık kendisine herhangi bir makbuz verilmediği yönündeki beyanı oldu. Aydın, ruhsat işlemlerinin ise 3-4 ay sonra tamamlandığını ifade etti.
Dosyaya yansıyan MASAK kayıtları da Aydın'ın beyanlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Buna göre Aydın'ın 27 Aralık 2024 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 400 bin dolar nakit para çektiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında bu çekimlerin, ihbara konu edilen rüşvet iddiasıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.
Cep telefonu incelemelerinde de dikkat çeken yazışmalar bulundu. Aydın'ın, telefonunda "Fatih Belediye" olarak kayıtlı olan numarayla yaptığı görüşmenin ardından bir başka kişiye mesaj attığı, yazışmalarda "deste", "2 bin eksik" ve "üç ayrı bankadan aldık, karıştırmış olabiliriz" şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
Aydın, bu yazışmalara ilişkin beyanında, Fatih Yavuz'a götürdüğünü söylediği paradan 2 bin dolar eksik çıktığına dair görüşme yapıldığını kabul etti.
HTS BAZ KAYITLARI: AYNI BÖLGEDE SİNYAL VERDİLER
HTS ve baz kayıtları da dosyada yer aldı. İncelemelerde, paranın çekildiği 27 Aralık 2024 günü Naci Aydın ile Fatih Yavuz'un birden fazla kez aynı bölgede baz verdiği belirlendi. Aydın, bu baz birlikteliğine ilişkin soruya, o gün "bağış ödemeleri" için Fatih Yavuz'un yanına gittiğini söyledi.
"FATİH YAVUZ İLE KONUŞTUM"
Soruşturma dosyasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ve Naci Aydın'ın aynı gün ortak baz kayıtlarına ilişkin tespitler de yer aldı. Aydın ise ifadesinde, paranın talep edilmesinde Bora Balcıoğlu'nun bilgisi olup olmadığını bilmediğini, bu konuda Balcıoğlu ile konuşmadığını, muhatabının Fatih Yavuz olduğunu beyan etti.
YAVUZ'DAN YARDIM İSTEDİ
Aydın ve Yavuz arasında geçen WhatsApp konuşmaları da ortaya çıktı. Buna göre, Aydın'ın, "Başkanım selamünaleyküm müsaitsen bir geleyim görüşelim şu mezarlığın oradaki binayla ilgili zabıtalar yine gitmiş mühürlemiş." diyerek yardım istediği görüldü. Yavuz'un ise, "Yarın inş." diyerek söz verdiği mesajlara yansıdı.
HTS kayıtları iddialarına reddeden Yavuz, "Bir önceki söylediğim gibi ben belirtilen tarihte mesai saatleri gereği Belediye de bulunmam sebebi ile tesadüf bir kayıt olabilir." diyerek baz kayıtlarını tesadüf oldunu iddia etti.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma suçlamaları kapsamında incelemeler sürüyor.
CHP'LİLER İTİRAFÇI OLAN AYDIN'A TEPKİ GÖSTERDİ
Serbest bırakılan şüphelilerden Naci Aydın adliyeden çıkarken yakınları tarafından alkışlandı. Bu duruma bazı CHP'lilerin tepki göstermesi üzerine adliye önünde kısa süreli bir tartışma yaşandı.
BALCIOĞLU'NUN İFADESİ DOSYADA
Öte yandan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi dosyaya girdi. Balcıoğlu'na; seçimden kısa süre sonra eşinin üzerine alınan Sunflower'daki villa, 10 milyon TL'lik satış bedeli, aynı gün yapılan 278 bin 500 dolarlık işlem, Yavuz Dirik'le tapu günü gerçekleşen görüşmeler, Gıda Bankası'na "bağış" adı altında para aktarıldığı iddiaları ve Çanta Kooperatif arsası satışı soruldu.
Balcıoğlu'na; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, rüşvet almak/vermek/aracılık etmek, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi.
Dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri Sunflower'daki villa alımı oldu.
Soruşturma kapsamında Balcıoğlu'na, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına 31 Mayıs 2024 tarihinde Silivri Mimarsinan Mahallesi Bosna Çiftliği mevkiinde bulunan dubleks meskenin satın alınması soruldu.
VİLLA İÇİN 10 MİLYON TL GÖNDERİLDİ
MASAK ve tapu kayıtlarına göre söz konusu taşınmaz için satıcı Nedim Dinçbay'a "1000 ada 1 parsel 5 nolu bağımsız satış bedeli" açıklamasıyla 10 milyon TL gönderildiği, ayrıca tapu harcı kapsamında 200 bin TL ödeme yapıldığı dosyaya yansıdı.
Balcıoğlu, villanın 10 milyon TL bedelle satın alındığını, paranın kaynağına ilişkin olarak ise, "Bütün parayı ben kendi birikimimden verdim. Eşimin bu konuda herhangi bir desteği olmamıştır" dedi.
İfade tutanağında, aynı gün Hayriye Sena Balcıoğlu hesabında 1 milyon 5 bin TL nakit yatırma, 278.500 dolar çekme ve yaklaşık 8 milyon 996 bin TL nakit yatırma işlemlerinin bulunduğu da Balcıoğlu'na soruldu. Balcıoğlu, bu paraları eşine kendisinin verdiğini, işlemlerin Sunflower'daki villa alımı için yapıldığını söyledi.
Tapu işleminin yapıldığı gün Balcıoğlu'nun, Bektaşoğlu Döviz sahibi Yavuz Dirik ile birden fazla telefon görüşmesi yaptığı da dosyaya girdi. Balcıoğlu, bu görüşmelerin 278.500 doların banka kuru ile döviz bürosundaki kurunun karşılaştırılması amacıyla yapıldığını belirterek, "Bozdururken zarar uğrayıp uğramadığımı sormak adına kendisini gün içerisinde birkaç defa aradım" savunmasını yaptı.
BAĞIŞ ALTINDA PARA TOPLANDI İDDİASI
Soruşturmanın bir diğer başlığı ise Gıda Bankası ve bağış iddiaları oldu. İfade tutanağında, Silivri'de müteahhitler ve işletme sahiplerinden "bağış" adı altında para toplandığı, paraların Gıda Bankası veya Silivri Yardımlaşma Derneği hesaplarına aktarıldığı yönündeki iddialar Balcıoğlu'na soruldu.
Balcıoğlu, bu iddiaları reddederek Gıda Bankası'nın belediyeden bağımsız bir dernek olduğunu, Dernekler Masası tarafından denetlendiğini, imar, ruhsat ve iskân işlemleri karşılığında hiç kimseden maddi menfaat temin etmediğini savundu.
Dosyada Nihat Nahit Sarayönü isimli şahsın Silivri Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 250 bin TL, Silivri Belediye Başkanlığı'na ise farklı tarihlerde "bağış" açıklamasıyla 1 milyon 734 bin 230 TL ve 40 bin 848 TL gönderdiği tespitleri de yer aldı. Balcıoğlu, Sarayönü'nü tanımadığını, söz konusu şirketin ruhsat işlemleriyle ilgili hiçbir görüşmesinin olmadığını ve 250 bin TL'yi kesinlikle almadığını savundu.
Balcıoğlu'na Çanta Kooperatif arsası satışı da soruldu.
21 MİLYON 522 BİN TL'LİK KAMU ZARARI SORULDU
Dosyaya göre Silivri Belediyesi'ne ait 695/4-22 parseller, İkitelli İşyeri Kooperatifi'ne 35 milyon 500 bin TL'ye satıldı. Bilirkişi raporunda belediyenin yaklaşık 21 milyon 522 bin TL kamu zararına uğratılmış olabileceği kanaatine yer verildi.
Balcıoğlu ise satışın belediye meclisi kararı ile alındığını, arsanın NATO boru hattının geçtiği dar ve uzun, imar bakımından atıl bir yer olduğunu söyledi. Balcıoğlu, belediyenin burayı satarak zarar etmediğini savundu.
İfade tutanağında, Balcıoğlu'na 450 bin dolarlık rüşvet iddiası kapsamında Naci Aydın, Fatih Yavuz ve kendisinin aynı gün ortak baz kayıtları da soruldu.
Balcıoğlu, Naci Aydın ile görüşmelerinin Silivrispor ve STK faaliyetleriyle ilgili olduğunu, 27 Aralık 2024 günü Fatih Yavuz ile Naci Aydın arasındaki baz birlikteliğinin sebebini bilmediğini savundu.
10 MİLYONLUK ROLEX İDDİASI
Rolex saat iddiaları da ifade tutanağında yer aldı. Balcıoğlu, kendisi ve eşi adına 10'ar milyon TL değerinde iki Rolex saat alındığı iddialarını kabul etmedi. Rolex bayisinden gelen yazılarda kendi ve eşinin adına fatura bulunmadığını öne süren Balcıoğlu, sosyal medyada gündeme gelen saatin ise Rolex değil, yaklaşık 8 bin TL değerinde Guess marka saat olduğunu savundu.
Balcıoğlu, ifadesi boyunca hakkındaki tüm rüşvet, menfaat temini, usulsüz bağış, kamu zararı ve lüks harcama iddialarını reddetti.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada; belediyedeki imar, ruhsat, bağış, ihale ve menfaat iddialarına ilişkin incelemeler çok yönlü olarak sürüyor