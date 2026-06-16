NATO planı devrede: İtalyan hava savunma sistemi Türkiye'ye geliyor! SAMP-T'nin özellikleri neler?
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu. NATO'nun hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan sistem, uzun menzilli hedeflere ve balistik füzelere karşı yüksek önleme kapasitesiyle dikkat çekiyor.
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NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacak.
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SAMP-T, Fransa ve İtalya ortaklığıyla Eurosam konsorsiyumu tarafından geliştirilen mobil ve uzun menzilli bir hava ve füze savunma sistemi.
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Sistem konvansiyonel hava hedeflerine karşı 100-120 kilometre üzerinde, taktik balistik füzelere karşı 25-30 kilometre menzile sahip.
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SAMP-T sisteminde iki aşamalı, katı yakıtlı ve aktif radar arayıcı başlıklı Aster 15 ve Aster 30 füzeleri kullanılıyor.
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Tek fırlatma aracı 8 adet füze taşıyabiliyor ve tehdit algılandıktan 10 saniye sonra tüm füzeleri ateşleyebiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını açıkladı.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, NATO Daimi Savunma Planı çerçevesinde müttefik ülkeler arasındaki savunma ve caydırıcılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.
SAMP-T HAVA SAVUNMA SİSTEMİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Eurosam konsorsiyumu altında Fransa ve İtalya ortaklığıyla geliştirilen, mobil ve yüksek etkili bir uzun menzilli hava ve füze savunma sistemidir. Sistem, NATO hava savunma mimarisine tam entegrasyonuyla ve Ukrayna sahasında Rus balistik füzelerine karşı gösterdiği yüksek engelleme performansıyla öne çıkmaktadır.
- Menzil ve İrtifa: Konvansiyonel hava soluyan hedeflere (uçak, helikopter vb.) karşı 100-120 kilometrenin üzerinde azami menzile sahiptir. Taktik balistik füzelere karşı etkili önleme menzili ise 25-30 kilometredir. Maksimum 20 kilometre irtifadaki tehditleri imha edebilir.
- Kullanılan Füzeler: Sistemde iki aşamalı, katı yakıtlı ve aktif radar arayıcı başlığa sahip Aster 15 ve Aster 30 füzeleri kullanılır.
- Atış Kapasitesi: Tek bir fırlatma aracı (lançer) 8 adet fırlatmaya hazır füze taşıyabilir. Tehdit algılandıktan sonra 10 saniye içinde lançerdeki tüm füzeleri ateşleme kabiliyetine sahiptir.