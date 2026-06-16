Tefeciye dolandırıcıya şafak baskını | 65 ilde 346 gözaltı

Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatılan şahısların " tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ile kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık, rüşvet, zimmet, irtikap, Vergi Usul Kanununa muhalefet, edimin ifasına fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ile özel belgede sahtecilik, 6114 sayılı kanuna muhalefet, 1219 sayılı kanuna muhalefet, görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri belirlendi.

KARARLILIKLA DEVAM

Operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaşan İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerine yönelik net mesajlar verdi. Milletin huzur ile güvenliği için suçlularla mücadelenin süreceğini vurgulayan Bakanlık açıklamasında, "Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyor; organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.

Tefecilikten resmi belgede sahteciliğe kadar birçok suça karışan şahısların adreslerinde cephanelik ile yüklü miktarda ziynet eşyası ele geçirildi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel