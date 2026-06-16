Tefeciye dolandırıcıya şafak baskını | 65 ilde 346 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatıyla 65 ilde eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi. Mali suçlarla mücadele kapsamında 346 şüpheli yakalanarak emniyete sevk edildi. Özel harekat polislerinin katıldığı aramalarda uzun namlulu silahlar, sahte diplomalar, yüklü miktarda döviz, altın ele geçirildi. Bakanlık suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini duyurdu.
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- İçişleri Bakanlığı koordinesinde 65 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu düzenlendi.
- Operasyonda 346 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah, sahte evrak ve değerli eşyaya el konuldu.
- Şüphelilerin tefecilik, dolandırıcılık, rüşvet ve sahtecilik gibi suçları işlediği tespit edildi.
- Ankara, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Karaman başta olmak üzere çok sayıda ilde baskınlar gerçekleştirildi.
- İçişleri Bakanlığı, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.
Mali suç örgütlerine yönelik 65 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde harekete geçen emniyet güçleri, tefecilikten dolandırıcılığa kadar birçok suça bulaşan 346 şüpheliyi yakalamak amacıyla şafak vakti düğmeye bastı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Ankara, Şanlıurfa, Hatay, Samsun, Karaman başta olmak üzere çok sayıda ilde baskınlar gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin faal görev aldığı operasyonlarda şüphelilerin ev ile iş yerleri didik didik arandı.
SAHTE DİPLOMALAR ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda materyale el konuldu.
Ekipler ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, uzun namlulu silahlar, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.
Mali suçlar kapsamında tefecilik ile dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen tomarla senet, çek, sahte sertifika, diplomalar bulundu.
Adreslerde gizlenmiş halde yüklü miktarda Türk Lirası, döviz, altın bilezikler gibi ziynet eşyaları tespit edildi.
Yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüklerine sevk edildi.
AZILI SUÇ ŞEBEKESİ
İl Emniyet Müdürlükleri KOM ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yakalanan şüphelilerin işlediği suçlar tek tek saptandı.
Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatılan şahısların "tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ile kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık, rüşvet, zimmet, irtikap, Vergi Usul Kanununa muhalefet, edimin ifasına fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ile özel belgede sahtecilik, 6114 sayılı kanuna muhalefet, 1219 sayılı kanuna muhalefet, görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri belirlendi.
KARARLILIKLA DEVAM
Operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaşan İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerine yönelik net mesajlar verdi. Milletin huzur ile güvenliği için suçlularla mücadelenin süreceğini vurgulayan Bakanlık açıklamasında, "Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyor; organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.