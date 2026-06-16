Akkuyu ve doğal gaz masada: Fidan’dan Moskova’da enerji diplomasisi

Türkiye, Rusya'dan karşıladığı doğal gaz arz güvenliğinin sürdürülmesi için BOTAŞ-Gazprom görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Fidan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bir an önce devreye alınması için teknik ve finansal aksaklıkların Putin ile görüşüldüğünü açıkladı.

Fidan, ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, bölgesel krizlerden enerji güvenliğine, Rusya-Ukrayna savaşından Türkiye-Rusya ilişkilerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere, bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir." dedi.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Fidan, bunun yalnızca geçici bir sükunet değil, kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi gerektiğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Bakan Fidan, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı konusunda da net mesaj verdi.

"Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi, tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hedefinin bu mutabakatın daha geniş kapsamlı bir bölgesel barış sürecine zemin hazırlaması olduğunu belirtti.