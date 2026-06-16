Akkuyu ve doğal gaz masada: Fidan’dan Moskova’da enerji diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından önemli mesajlar verdi. Fidan, ABD-İran mutabakatının kalıcı barışa dönüşmesi gerektiğini vurgularken, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasının küresel enerji güvenliği açısından hayati önemde olduğunu söyledi. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirten Fidan, Başkan Erdoğan-Putin ilişkisinin iki ülke arasındaki iş birliğinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.
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- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.
- Fidan, ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi gerektiğini söyledi.
- Türkiye, Rusya-Ukrayna görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapmak istediğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletti.
- Fidan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bir an önce devreye alınması için teknik ve finansal aksaklıkların Putin ile görüşüldüğünü açıkladı.
- Türkiye, Rusya'dan karşıladığı doğal gaz arz güvenliğinin sürdürülmesi için BOTAŞ-Gazprom görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, bölgesel krizlerden enerji güvenliğine, Rusya-Ukrayna savaşından Türkiye-Rusya ilişkilerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.
"ABD-İRAN MUTABAKATI ÖNEMLİ BİR DİPLOMATİK EŞİK"
ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Fidan, bunun yalnızca geçici bir sükunet değil, kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi gerektiğini söyledi.
Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere, bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir." dedi.
Mutabakatın nihai aşamaya taşınmasının önemine dikkat çeken Fidan, süreç boyunca provokatif açıklamalardan ve olası sabotaj girişimlerinden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU
Bakan Fidan, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı konusunda da net mesaj verdi.
"Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi, tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin hedefinin bu mutabakatın daha geniş kapsamlı bir bölgesel barış sürecine zemin hazırlaması olduğunu belirtti.
TÜRKİYE, RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNE YENİDEN EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYOR
Fidan, Moskova'daki temaslarında Rusya-Ukrayna savaşının da gündemin önemli maddeleri arasında yer aldığını söyledi.
İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin olumlu sonuçlar ürettiğini hatırlatan Fidan, esir takası sürecinin tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış çabalarına dikkat çeken Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeni görüşmelerin Türkiye'de yapılması yönündeki talebi ilettiklerini açıkladı.
"Müteakip görüşmelerin de Türkiye'de yapılması konusundaki talebimizi kendilerine ilettik. Bu konuda her türlü katkıya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN-PUTİN İLİŞKİSİ ÖNE ÇIKTI
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde lider diplomasisinin önemine dikkat çeken Fidan, Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki güven ilişkisinin iki ülkenin birçok konuda hızlı karar alabilmesini sağladığını söyledi.
"Lider diplomasisi üzerinden Türk-Rus ilişkilerinde köklü adımları daha hızlı şekilde atabiliyoruz, önemli kararlar alınabiliyor. Hem Sayın Putin hem Sayın Erdoğan önemli küresel sınamalardan geçmiş, mücadeleci iki lider." ifadelerini kullandı.
Fidan, iki liderin ihtilaf yaşanan konuları yönetebildiğini, ortak çıkar alanlarında ise iş birliğini geliştirebildiğini belirtti.
ENERJİ GÜNDEMİ: AKKUYU VE DOĞAL GAZ
Görüşmelerde enerji başlığı da öne çıktı. Fidan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bir an önce devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Akkuyu'daki bazı teknik ve finansal aksaklıkları da ele aldıklarını belirten Fidan, Putin'in projeyi yakından takip ettiğini ifade etti.
Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının önemli bölümünü Rusya'dan karşıladığına dikkat çeken Fidan, arz güvenliğinin sürdürülmesinin kritik olduğunu vurguladı. Bu kapsamda BOTAŞ ile Gazprom arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve Ankara'nın Moskova'dan destek talebinde bulunduğunu söyledi.
TÜRKAKIM AÇIKLAMASI
Basın toplantısında TürkAkım doğal gaz hattına yönelik olası tehditler de gündeme geldi. Fidan, Rus ve Ukraynalı yetkililerle bu konuda sürekli temas halinde olduklarını belirterek, Türkiye'nin enerji altyapısını ilgilendiren unsurların savaşın hedefi haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.
Bugüne kadar hatta herhangi bir zarar gelmediğini belirten Fidan, hattın faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü kaydetti.