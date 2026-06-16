Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonu: 221 şüpheli yakalandı
Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen dev operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve analiz çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonlara 2 bin 500 polis, helikopter, dronlar ve narkotik köpekleri katıldı.
Hızlı Özet Göster
- İçişleri Bakanlığı, Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 221 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
- Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 263 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
- Operasyonlara 2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 dron ve 10 narkotik dedektör köpeği katıldı.
- Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 4 ay boyunca teknik takip, analiz ve delil toplama faaliyetleri gerçekleştirdi.
- Operasyonda mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ile hiyerarşik yapı içerisinde faaliyet gösteren suç yapılanmaları hedef alındı.
İçişleri Bakanlığı, Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 221 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 4 ay boyunca teknik takip, analiz ve delil toplama faaliyetleri gerçekleştirdi.
263 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler ile hiyerarşik yapı içerisinde faaliyet gösteren suç yapılanmaları hedef alındı.
Elde edilen deliller doğrultusunda Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep'te 263 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlara 2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 dron ve 10 narkotik dedektör köpeği katıldı. Baskınlarda 221 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ"
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla, ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz."
Açıklamada ayrıca operasyonda görev alan polis ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı personeline teşekkür edildi.
Dergi üzerinden para trafiği deşifre edildi
Sıfır Atık Vakfı, 120'den fazla sulak alan için çalışma yapacak