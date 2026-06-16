Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonu: 221 şüpheli yakalandı

Operasyonda mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ile hiyerarşik yapı içerisinde faaliyet gösteren suç yapılanmaları hedef alındı.

Operasyonlara 2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 dron ve 10 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 4 ay boyunca teknik takip, analiz ve delil toplama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Operasyonlara 2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 dron ve 10 narkotik dedektör köpeği katıldı. Baskınlarda 221 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler ile hiyerarşik yapı içerisinde faaliyet gösteren suç yapılanmaları hedef alındı.

"ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla, ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz."

Açıklamada ayrıca operasyonda görev alan polis ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı personeline teşekkür edildi.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel