Aşure Günü tek gün mü oruç tutulur? Muharrem ayı duaları ve ibadetleri
İslam dünyasında manevi yenilenme, paylaşma ve tefekkür dönemi olan Muharrem ayı 16 Haziran itibarıyla başladı. Milyonlarca Müslüman ay boyunca dua ve zikirlerle ibadet etmeye hazırlanırken, 2026 Aşure Günü tarihi, Muharrem ayı orucunun faziletleri ve bu özel günlerde okunacak koruyucu duaların detayları netleşti.
Hızlı Özet Göster
- Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 Salı günü başladı.
- Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
- Muharrem ayında oruç tutmak müstehab kabul ediliyor ve Aşure Günü orucu için 9-10 veya 10-11'inci günlerin birlikte oruçlu geçirilmesi tavsiye ediliyor.
- Aşure Günü'nde oruç tutmak, sadaka vermek, akraba ziyaretinde bulunmak ve dua-zikirle meşgul olmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor.
- Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin ve 70'ten fazla kişinin Kerbela'da şehit edilmesi Muharrem ayında hatırlanıyor.
İslam dünyasında manevi değeri yüksek dönemlerden biri olan Muharrem ayı, 2026 yılında 16 Haziran Salı günü başladı. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, oruç, dua, tefekkür ve paylaşma bilincinin öne çıktığı özel zamanlardan biri olarak kabul ediliyor.
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLADI?
Hicri yılın başlangıcını ifade eden Muharrem ayı, 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla idrak edilmeye başlandı. Bu ay, İslam kültüründe sabır, kulluk bilinci ve manevi yenilenme yönüyle öne çıkıyor.
Muharrem ayı, aynı zamanda Aşure Günü'nü de içinde barındırıyor. Bu nedenle milyonlarca Müslüman, ay boyunca yapılabilecek ibadetleri ve özellikle Aşure Günü'nün tarihini araştırıyor.
AŞURE GÜNÜ 2026'DA HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Bu gün, İslam geleneğinde manevi anlamı ve toplumsal hafızadaki yeriyle özel kabul ediliyor.
Aşure Günü, sadece ibadetlerle değil; paylaşma, dayanışma ve birlik duygusuyla da öne çıkıyor. Anadolu'da asırlardır süren aşure geleneği, farklı tatların aynı kazanda buluşmasıyla birlikte yaşama kültürünün sembollerinden biri olarak görülüyor.
MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?
Muharrem ayında oruç tutmak müstehab kabul ediliyor. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında oruç tutulabileceği gibi 13, 14 ve 15'inci günlerinde de oruç tutulabiliyor.
Aşure Günü orucu için ise 9 ve 10'uncu gün ya da 10 ve 11'inci günlerin birlikte oruçlu geçirilmesi tavsiye ediliyor. Böylece Aşure Günü, yalnızca tek gün olarak değil, öncesi veya sonrasıyla birlikte değerlendirilmiş oluyor.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.)_şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)
AŞURE GÜNÜNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Aşure Günü'nde oruç tutmak, sadaka vermek, akraba ziyaretinde bulunmak ve selamı yaymak tavsiye edilen davranışlar arasında yer alıyor. Bu günün manevi atmosferinde ibadet kadar yardımlaşma ve gönül alma da öne çıkıyor.
Aşure Günü'nde yapılabilecek ibadet ve güzel davranışlar şöyle sıralanıyor:
- Oruç tutmak
- Sadaka vermek
- Sıla-i rahim yapmak
- Akrabaları ziyaret etmek
- Selamı yaymak
- Dua ve zikirle meşgul olmak
- Paylaşma ve dayanışmayı artırmak
Bu günde "Sübhânellâhi mil'el-mîzân ve müntehe'l-ilmi ve mebleğa'r-rızâ ve zinete'l-Arş." duasının okunabileceği de aktarılıyor.
MUHARREM AYINDA OKUNABİLECEK DUALAR
Muharrem ayının ilk gününde her birinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 ihlas suresi okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borcu ile götürmez. Kişinin kul haklarının affolacağı bildirilmiştir.
Muharrem ayının ilk günü; her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;
"Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl! Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem." derse; dünyada bela görmez, istemediği her şeyden 1 sene boyunca korunur biiznillah. Sağlık ve selamette olur.
MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNAN DUA
Her kim Muharrem ayının ilk on gününde, özellikle birinci ve onuncu Aşûra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü'l-celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî' belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.
*Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 defa okunacaktır:
Bismiʼllâhiʼr-rahmâniʼr-rahîm
"Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'1-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l-'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'1-'ısmete fihi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'1-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't-tayyibîne't- tâhirine ve'1-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn."
"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, Evvel'sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor.
Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."
KERBELA ACISI MUHARREM AYINDA HATIRLANIYOR
Muharrem ayı, Müslümanların ortak hafızasında Kerbela hadisesiyle de derin bir yere sahip. Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70'ten fazla insanın Kerbela'da şehit edilmesi, bu ayın hüzün ve tefekkür yönünü güçlendiriyor.
Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, haksızlık karşısındaki onurlu duruşlarıyla Müslümanların gönlünde özel bir yere sahip oldu. Bu nedenle Muharrem ayı, ibadet kadar adalet, sabır ve hakikat bilincini de hatırlatan bir zaman dilimi olarak görülüyor.
AŞURE GELENEĞİ PAYLAŞMAYI HATIRLATIYOR
Aşure, toplumda bolluk, bereket, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olarak kabul ediliyor. Farklı malzemelerin aynı kazanda buluşması, kültürel olarak birlik içinde yaşamanın anlamlı bir ifadesi sayılıyor.
Bu gelenekle birlikte komşulara, akrabalara ve ihtiyaç sahiplerine aşure ikram edilmesi, sadece bir yemek paylaşımı olarak değil, muhabbeti ve dayanışmayı çoğaltan manevi bir davranış olarak görülüyor.