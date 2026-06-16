Aşure Günü tek gün mü oruç tutulur? Muharrem ayı duaları ve ibadetleri

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem ayında oruç tutmak müstehab kabul ediliyor. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında oruç tutulabileceği gibi 13, 14 ve 15'inci günlerinde de oruç tutulabiliyor.

Aşure Günü orucu için ise 9 ve 10'uncu gün ya da 10 ve 11'inci günlerin birlikte oruçlu geçirilmesi tavsiye ediliyor. Böylece Aşure Günü, yalnızca tek gün olarak değil, öncesi veya sonrasıyla birlikte değerlendirilmiş oluyor.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.)_şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)