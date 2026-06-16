İstanbul'da 4 şüpheliye terör örgütü MLKP operasyonu | Dergi üzerinden para trafiği deşifre edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Marksist Teori Dergisi'nin MLKP silahlı terör örgütünün finansmanında kullanıldığı gerekçesiyle 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. MASAK raporları ve HTS kayıtlarında, dergi abonelikleri ve bireysel ödemeler üzerinden örgüte para aktarıldığı tespit edilirken, hücre evinde para, dijital materyaller ve daha önce soruşturmalara konu olan 8 dergi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışındaki 2 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MLKP terör örgütünün finansmanına yönelik soruşturma kapsamında Marksist Teori Dergisi üzerinden para aktarıldığı iddiasıyla 4 şüpheliye operasyon düzenledi.
- MASAK verileri ve HTS kayıtlarından dergi abonelik ücreti ve çalışan ödemesi adı altında gönderilen paraların örgüt üyelerine aktarıldığı tespit edildi.
- Operasyonda örgütün hücre evinde bir miktar para, 8 farklı dergi ve dijital materyallere el konuldu.
- Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, yurtdışındaki 2 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.
- Cezaevinde bulunan 1 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
MLKP silahlı terör örgütünün finansmanına yönelik soruşturma kapsamında, Marksist Teori Dergisi üzerinden örgüte para aktarıldığı iddiasıyla 4 şüpheliye operasyon düzenlendi.
DERGİ ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ
Örgüt fonu, dijital materyaller ve 8 dergiye el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alınırken yurtdışındaki 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Varyos Gazetecilik firması bünyesindeki Marksist Teori Dergisi'nin, MLKP silahlı terör örgütünün finansmanı için paravan olarak kullanıldığı tespitleri üzerine soruşturma başlatıldı.
MASAK RAPORLARI HAREKETE GEÇİRDİ
Soruşturma kapsamında MASAK verileri ve HTS kayıtlarından, dergi abonelik ücreti ve dergi çalışanlarına bireysel ödeme adı altında gönderilen meblağların örgüt üyelerine aktarıldığı tespit edildi.
HÜCRE EVİNDE PARA VE DİJİTAL MATERYAL BULUNDU
Bunun üzerine 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün hücre evinde kalan ve aktif çalışma kaydı bulunmayan bir şüphelinin evinde, farklı bölümlere saklanan bir miktar para, daha önce soruşturmalara konu edilen 8 farklı dergiye ve dijital materyallere el konuldu.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan cezaevinde bulunan 1 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, yurtdışında bulunan 2 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.