İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Varyos Gazetecilik firması bünyesindeki Marksist Teori Dergisi'nin, MLKP silahlı terör örgütünün finansmanı için paravan olarak kullanıldığı tespitleri üzerine soruşturma başlatıldı.

1 şüpheli gözaltına alındı (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

MASAK RAPORLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Soruşturma kapsamında MASAK verileri ve HTS kayıtlarından, dergi abonelik ücreti ve dergi çalışanlarına bireysel ödeme adı altında gönderilen meblağların örgüt üyelerine aktarıldığı tespit edildi.

HÜCRE EVİNDE PARA VE DİJİTAL MATERYAL BULUNDU

Bunun üzerine 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün hücre evinde kalan ve aktif çalışma kaydı bulunmayan bir şüphelinin evinde, farklı bölümlere saklanan bir miktar para, daha önce soruşturmalara konu edilen 8 farklı dergiye ve dijital materyallere el konuldu.