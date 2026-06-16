11 milyon üyeye Başkan Erdoğan imzalı teşekkür belgesi: AK Parti duyurdu

Ziyaretlerde üyelerin emeklerine teşekkür edilirken görüş ve değerlendirmeleri de dinleniyor.

Üye ziyaretleri ilk kez Genel Merkez düzeyinde kapsamlı bir organizasyona dönüştürülerek Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Teşekkür belgelerinin üyelere ulaştırılması çalışması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatıyla il ve ilçe başkanlıkları tarafından yürütülüyor.

AK Parti, Yargıtay'ın ocak verilerine göre 11 milyon 543 bin 301 üyesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgesi gönderiyor.

AK PARTİ'DEN 11,5 MİLYON ÜYESİNE BAŞKAN ERDOĞAN İMZALI TEŞEKKÜR BELGESİ. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yargıtay'ın ocak verilerine göre 11 milyon 543 bin 301 üyeye sahip AK Parti, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerine ulaştırıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında il ve ilçe başkanlıkları çalışma başlattı.

Teşkilat mensupları, üyelerin isimlerine özel olarak hazırlanan Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini bizzat ulaştırarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletiyor hem de üyelerle birebir temas kuruyor.