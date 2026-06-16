11 milyon üyeye Başkan Erdoğan imzalı teşekkür belgesi: AK Parti duyurdu
"Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda seçmeniyle bağını tazeleyen AK Parti, 11 milyonu aşkın üyesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini ulaştırmaya başladı. Daha önce il ve ilçe teşkilatlarının yerel ölçekte gerçekleştirdiği üye ziyaretleri, ilk kez Genel Merkez düzeyinde kapsamlı bir organizasyona dönüştürüldü. Başkan Erdoğan imzasıyla hazırlanan teşekkür belgesinde ise özel bir not yer alıyor.
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- AK Parti, Yargıtay'ın ocak verilerine göre 11 milyon 543 bin 301 üyesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgesi gönderiyor.
- Teşekkür belgelerinin üyelere ulaştırılması çalışması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatıyla il ve ilçe başkanlıkları tarafından yürütülüyor.
- Üye ziyaretleri ilk kez Genel Merkez düzeyinde kapsamlı bir organizasyona dönüştürülerek Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.
- Teşkilat mensupları, üyelere özel hazırlanan belgeleri bizzat ulaştırarak Erdoğan'ın selamlarını iletiyor ve üyelerle birebir temas kuruyor.
- Ziyaretlerde üyelerin emeklerine teşekkür edilirken görüş ve değerlendirmeleri de dinleniyor.
AK Parti 11 milyonu aşan üyesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgesi verileceğini duyurdu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Yargıtay'ın ocak verilerine göre 11 milyon 543 bin 301 üyeye sahip AK Parti, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerine ulaştırıyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında il ve ilçe başkanlıkları çalışma başlattı.
Teşkilat mensupları, üyelerin isimlerine özel olarak hazırlanan Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini bizzat ulaştırarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletiyor hem de üyelerle birebir temas kuruyor.
GENEL MERKEZ DÜZEYİNDE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Daha önce il ve ilçe teşkilatlarının yerel ölçekte gerçekleştirdiği üye ziyaretleri, ilk kez Genel Merkez düzeyinde kapsamlı bir organizasyona dönüştürüldü.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmada, AK Parti'ye katılan üyelerin emeklerine, katkılarına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine verdikleri desteğe teşekkür ediliyor. İl ve ilçe teşkilatları tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, üyelerin görüş ve değerlendirmeleri de dinleniyor.
Başkan Erdoğan imzasıyla hazırlanan teşekkür belgesinde ise şu ifadeler yer alıyor:
"AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için size teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."